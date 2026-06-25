وزارة الخارجية: جميع اللبنانيين المقيمين في فنزويلا بخير ولم تُسجَّل في صفوفهم أي إصابات جراء الزلزالين

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، بأن "قوات العدو الإسرائيلي أفرجت عن الراعي محمد هلال، السوري الجنسية، الذي اختطفته أول من أمس خلال توغل دورية اسرائيلية في خراج إبل السقي باتجاه بلدة الماري".



