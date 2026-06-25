50 ألف دولار.. مقابل مشاهدة كل مباريات كأس العالم!

في وظيفة قد يصفها كثيرون بأنها "وظيفة الأحلام"، يتقاضى الشابان الأميركيان أوستن فرانكلين (29 عاماً) وكيفن أكوتو (26 عاماً) مبلغ 50 ألف مقابل مشاهدة جميع مباريات 2026 من داخل استوديو زجاجي في قلب تايمز سكوير في .

ويؤدي مهمة "كبير مراقبي " ضمن مبادرة أطلقتها شبكة "فوكس"، الناقلة للبطولة، بعدما وقع عليهما من بين آلاف المتقدمين عبر مقاطع فيديو.



ويقيم فرانكلين وأكوتو داخل استوديو مؤقت يضم شاشات عملاقة وأجواء كروية متكاملة، فيما يتجمع المشجعون حوله لمتابعة المباريات والتفاعل معهما.



وأكد أكوتو، الذي استقال من وظيفته من أجل هذه التجربة، أن بعض المباريات قد لا تكون على المستوى المنتظر، إلا أن البطولة شهدت أيضاً مواجهات حماسية لا تُنسى.



وشهدت المهمة مواقف لافتة، أبرزها احتشاد مئات المشجعين البرازيليين أمام الاستوديو، في وصفه فرانكلين بأنه سيبقى محفوراً في ذاكرته، فيما ظهر أكوتو خلال إحدى المباريات مرتدياً قبعة منتخب البرتغال، بعدما سبق أن صنع مجسماً للنجم باستخدام قطع "ليغو".