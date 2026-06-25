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محليات

50 ألف دولار.. مقابل مشاهدة كل مباريات كأس العالم!

2026-06-25 | 06:15
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50 ألف دولار.. مقابل مشاهدة كل مباريات كأس العالم!
50 ألف دولار.. مقابل مشاهدة كل مباريات كأس العالم!

في وظيفة قد يصفها كثيرون بأنها "وظيفة الأحلام"، يتقاضى الشابان الأميركيان أوستن فرانكلين (29 عاماً) وكيفن أكوتو (26 عاماً) مبلغ 50 ألف دولار مقابل مشاهدة جميع مباريات كأس العالم 2026 من داخل استوديو زجاجي في قلب ساحة تايمز سكوير في نيويورك.

ويؤدي الثنائي مهمة "كبير مراقبي كأس العالم" ضمن مبادرة أطلقتها شبكة "فوكس"، الناقلة للبطولة، بعدما وقع الاختيار عليهما من بين آلاف المتقدمين عبر مقاطع فيديو.

ويقيم فرانكلين وأكوتو داخل استوديو مؤقت يضم شاشات عملاقة وأجواء كروية متكاملة، فيما يتجمع المشجعون حوله لمتابعة المباريات والتفاعل معهما.

وأكد أكوتو، الذي استقال من وظيفته من أجل هذه التجربة، أن بعض المباريات قد لا تكون على المستوى المنتظر، إلا أن البطولة شهدت أيضاً مواجهات حماسية لا تُنسى.

وشهدت المهمة مواقف لافتة، أبرزها احتشاد مئات المشجعين البرازيليين أمام الاستوديو، في مشهد وصفه فرانكلين بأنه سيبقى محفوراً في ذاكرته، فيما ظهر أكوتو خلال إحدى المباريات مرتدياً قبعة منتخب البرتغال، بعدما سبق أن صنع مجسماً للنجم كريستيانو رونالدو باستخدام قطع "ليغو".
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"إعلان نوايا" بين لبنان وإسرائيل.. ماذا يعني بحال حصوله اليوم؟

أفاد مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية لمراسل الجديد في واشنطن أنه "في حال تم إعلان نوايا اليوم بين لبنان وإسرائيل فسوف يرسم إطار مستقبلي للتفاوض والتعاون بين الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل"، ولفت الى انه "في المرة السابقة كان إعلان مشترك بين الجانبين أما إعلان النوايا بالقانون الدولي فهو يرسم إطار للعلاقات المستقبلية وطريقة الوصول اليها".

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