بعد رفع الحظر.. تعاون لبناني–سعودي لتعزيز التجارة ودعم القطاعات الإنتاجية

وزير الاقتصاد يستقبل السعودي ويبحث تعزيز التعاون الاقتصادي وتشكيل خلية متابعة لتسهيل الصادرات .

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة، عامر البساط ، سعادة سفير لدى ، فهد بن عبد الرحمن الدوسري، في زيارة تعارف، جرى خلالها البحث في العلاقات الاقتصادية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين.



وخلال اللقاء، شكر الوزير على وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني، ولا سيما من خلال قرار رفع الحظر عن الصادرات ، لما يشكّله من خطوة داعمة للاقتصاد الوطني وللقطاعات الإنتاجية اللبنانية.



كما تناول البحث الشؤون الاقتصادية والإجراءات المرتبطة بحركة التصدير بعد رفع الحظر، حيث تم الاتفاق على تشكيل خلية متابعة مشتركة لمعالجة أي عقبات قد تواجه المصدّرين اللبنانيين، بما يضمن سرعة الاستجابة وتسهيل انسياب الصادرات إلى الأسواق السعودية.



كذلك جرى استعراض الاتفاقيات التي تعمل الحكومتان اللبنانية والسعودية على تفعيلها وتطويرها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.