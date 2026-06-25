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محليات

مراسل الجديد في واشنطن: عند الساعة 10 مساء وفي ختام جلسة التفاوض سيجري توقيع "إعلان النوايا" بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الاميركية

2026-06-25 | 12:48
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مراسل الجديد في واشنطن: عند الساعة 10 مساء وفي ختام جلسة التفاوض سيجري توقيع "إعلان النوايا" بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الاميركية
مراسل الجديد في واشنطن: عند الساعة 10 مساء وفي ختام جلسة التفاوض سيجري توقيع "إعلان النوايا" بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الاميركية
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مراسل الجديد في واشنطن: عند الساعة 10 مساء وفي ختام جلسة التفاوض سيجري توقيع "إعلان النوايا" بين لبنان وإسرائيل في مقر الخارجية الاميركية

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إلى حاملي جوازات السفر اللبنانية القديمة.. احذروا!
17:02

إلى حاملي جوازات السفر اللبنانية القديمة.. احذروا!

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، بأن واعتبارا من تاريخه، سيُصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج 2003، غير البيومترية، أي تلك التي تبدأ أرقامها التسلسلية بعبارة "RL" عند دخول حامليها إلى الأراضي اللبنانية.


ويأتي هذا الإجراء في ضوء اعتماد وثائق السفر البيومترية على الصعيد الدولي، وعدم قبول الكثير من الدول لهذه الجوازات لإنجاز إجراءات الدخول أو العبور، انسجاماً مع المعايير والمواصفات المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي(ICAO) .


عليه، تدعو المديرية العامة للأمن العام جميع المواطنين اللبنانيين حاملي جوازات السفر من الأنموذج "٢٠٠٣" إلى المبادرة بالتقدّم من الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة لها لاستبدالها بجوازات سفر لبنانية بيومترية جديدة، تفادياً لأي تأخير أو عوائق قد تواجههم أثناء السفر.

17:02

إلى حاملي جوازات السفر اللبنانية القديمة.. احذروا!

أعلنت المديرية العامة للأمن العام، بأن واعتبارا من تاريخه، سيُصار إلى إلغاء جوازات السفر اللبنانية من الأنموذج 2003، غير البيومترية، أي تلك التي تبدأ أرقامها التسلسلية بعبارة "RL" عند دخول حامليها إلى الأراضي اللبنانية.


ويأتي هذا الإجراء في ضوء اعتماد وثائق السفر البيومترية على الصعيد الدولي، وعدم قبول الكثير من الدول لهذه الجوازات لإنجاز إجراءات الدخول أو العبور، انسجاماً مع المعايير والمواصفات المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي(ICAO) .


عليه، تدعو المديرية العامة للأمن العام جميع المواطنين اللبنانيين حاملي جوازات السفر من الأنموذج "٢٠٠٣" إلى المبادرة بالتقدّم من الدوائر والمراكز الإقليمية التابعة لها لاستبدالها بجوازات سفر لبنانية بيومترية جديدة، تفادياً لأي تأخير أو عوائق قد تواجههم أثناء السفر.

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