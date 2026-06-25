واشنطن "ممتعضة" من الوفد العسكري اللبناني.. ومعوض تتحرك (النهار)

كتبت صحيفة "النهار":



على رغم الشحّ في المعلومات المسرّبة عن جلستي المفاوضات الأميركية، في إطار الجولة الخامسة المنعقدة منذ الثلاثاء في في والتي تنتهي ، لم يكن خافياً أن أجواء مشدودة للغاية سادتها، ليس فقط بسبب التعقيدات الأساسية التي تواجهها، وإنما أيضاً بفعل عامل إضافي زاد وطأة هذه التعقيدات وتمثّل في التداعيات الضمنية لإقحام في خلفية الملف يد "مفاوضي سويسرا" على المسار الأميركي .