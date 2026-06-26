وفاة الوزير السابق بهيج طبارة عن عمر يناهز الـ97 عامًا

مراسل الجديد: الرئيس عون أعطى توجيهات حاسمة للوفد اللبناني المفاوض بعدم القبول بأي أمر ينتقص من السيادة اللبنانية

مراسل الجديد: الرئيس عون أعطى توجيهات حاسمة للوفد اللبناني المفاوض بعدم القبول بأي أمر ينتقص من السيادة اللبنانية