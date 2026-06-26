الرئيس عون يشكر دول الخليج: دعمكم للبنان يعزز الاستقرار والإصلاح

نوه رئيس الجمهورية جوزاف عون بما صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج من موقف داعم للبنان وشعبه في مواجهة التحديات الراهنة، والذي يعكس عمق الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بدول المجلس.



وثمّن تأكيد دول مجلس التعاون على أهمية الحفاظ على أمن واستقراره ووحدة أراضيه، وحرصها على دعم مسار الإصلاحات وتعزيز مؤسسات الدولة، بما يلبّي تطلعات اللبنانيين إلى دولة قوية وقادرة وعادلة.



واعرب عن تقديره لدعوة دول المجلس إلى بسط سيادة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، انسجاماً مع اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها قرار الدولي رقم 1701، والقرارات التي صدرت عن الحكومة في هذا الصدد .



واعرب الرئيس عون عن بالغ الامتنان لاستعداد دول الخليج لمواصلة دعم لبنان إنسانياً وتنموياً، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني، مؤكدا أن لبنان سيبقى حريصاً على أفضل العلاقات مع الشقيقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.