الرئيس عون يشكر دول الخليج: دعمكم للبنان يعزز الاستقرار والإصلاح

وثمّن الرئيس عون
تأكيد دول مجلس التعاون على أهمية الحفاظ على أمن لبنان
واستقراره ووحدة أراضيه، وحرصها على دعم مسار الإصلاحات وتعزيز مؤسسات الدولة، بما يلبّي تطلعات اللبنانيين إلى دولة قوية وقادرة وعادلة.
واعرب عن تقديره لدعوة دول المجلس إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية
على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، انسجاماً مع الدستور
اللبناني والقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن
الدولي رقم 1701، والقرارات التي صدرت عن الحكومة اللبنانية
في هذا الصدد .
واعرب الرئيس عون عن بالغ الامتنان لاستعداد دول الخليج العربي
لمواصلة دعم لبنان إنسانياً وتنموياً، بما يساهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية للشعب اللبناني، مؤكدا أن لبنان سيبقى حريصاً على أفضل العلاقات مع الدول العربية
الشقيقة، ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى تطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار في المنطقة.