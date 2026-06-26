مصادر بعبدا للجديد: رئيس الجمهورية تواصل مع رئيس الحكومة ووضعه في اخر التطورات

وزير الداخلية لـ"الجديد": قرار الدولة اللبنانية واضح وهو ضبط حدودها ومنع أي ضرر في مجتمعنا ومنع تصدير أي ضرر إلى مجتمعات الدول الصديقة وزير الداخلية لـ"الجديد": قرار الدولة اللبنانية واضح وهو ضبط حدودها ومنع أي ضرر في مجتمعنا ومنع تصدير أي ضرر إلى مجتمعات الدول الصديقة

وزير الداخلية أحمد الحجار لـ"الجديد": أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع الجيش وأجهزة مكافحة المخدرات في الدول الصديقة تمكّنت من تنفيذ عمليات ضبط مخدرات كبيرة وتوقيف عدد كبير من المطلوبين وزير الداخلية أحمد الحجار لـ"الجديد": أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع الجيش وأجهزة مكافحة المخدرات في الدول الصديقة تمكّنت من تنفيذ عمليات ضبط مخدرات كبيرة وتوقيف عدد كبير من المطلوبين

مصادر وزارية في الثنائي الشيعي لـ"الجديد": موقف الثنائي الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل لم يتغيّر مصادر وزارية في الثنائي الشيعي لـ"الجديد": موقف الثنائي الرافض للتفاوض المباشر مع إسرائيل لم يتغيّر

مصادر وزارية في الثنائي الشيعي لـ"الجديد": لم يكن بند (تكليف التفاوض) مدرجًا على جدول الأعمال ولو علمنا بما سيصدر لكان النقاش مختلفًا مصادر وزارية في الثنائي الشيعي لـ"الجديد": لم يكن بند (تكليف التفاوض) مدرجًا على جدول الأعمال ولو علمنا بما سيصدر لكان النقاش مختلفًا