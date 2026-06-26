الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
25
o
البقاع
18
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
16:42
بالفيديو.. مناصرو حزب الله يقطعون طريق سليم سلام
14:36
بعد التوقيع.. أول تعليق لنتنياهو!
14:06
لحظة توقيع اطار عمل مشترك بين لبنان واسرائيل
13:26
توقيع اطار عمل مشترك بين لبنان واسرائيل
2026-06-25
بعد رفع الحظر.. تعاون لبناني–سعودي لتعزيز التجارة ودعم القطاعات الإنتاجية
محليات
الرئيس سلام: كل الشكر للولايات المتحدة الاميركية ولأشقائنا العرب واصدقائنا في العالم الذين ساهمت جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق
2026-06-26 | 15:48
A-
A+
الرئيس سلام: كل الشكر للولايات المتحدة الاميركية ولأشقائنا العرب واصدقائنا في العالم الذين ساهمت جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق
مقالات ذات صلة
رئيس الوزراء الباكستاني يعلن عن التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران
رئيس دولة الإمارات يثمّن جهود الرئيس الأميركي التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق حول مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران
الخارجية الأميركية: جددت الولايات المتحدة دعمها المستمر للحكومتين في ممارسة سيادتهما مؤكدة أن أي اتفاق لوقف الأعمال العدائية يجب أن يتم التوصل إليه مباشرة بين الحكومتين وبرعاية الولايات المتحدة وليس ع
الرئيس سلام: كل الشكر للولايات المتحدة الاميركية ولأشقائنا العرب واصدقائنا في العالم الذين ساهمت جهودهم في التوصل إلى هذا الاتفاق
محليات
سلام:
الشكر
للولايات
المتحدة
الاميركية
ولأشقائنا
العرب
واصدقائنا
العالم
الذين
ساهمت
جهودهم
التوصل
الاتفاق
العودة الى الأعلى
من مسافة قريبة.. الجيش الإسرائيلي يزعم وينشر
مراسل الجديد: تحليق للطيران المسيّر في أجواء مدينة بعلبك
اقرأ ايضا في محليات
17:24
الجيش يفرق تجمعات الدراجات على طريق المطار (فيديو)
17:24
الجيش يفرق تجمعات الدراجات على طريق المطار (فيديو)
17:16
تجمعات لمناصري "حزب الله" في وسط بيروت (فيديو)
17:16
تجمعات لمناصري "حزب الله" في وسط بيروت (فيديو)
16:46
الجيش الأميركي: طائراتنا نفذت غارات على إيران ردًا على هجوم طاول سفينة تجارية في مضيق هرمز واستهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيّرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية
16:46
الجيش الأميركي: طائراتنا نفذت غارات على إيران ردًا على هجوم طاول سفينة تجارية في مضيق هرمز واستهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيّرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية
يحدث الآن
كرة القدم
19:42
وجهة مفاجئة لأليكسيا بوتياس
كرة القدم
19:28
ضحّى بمنزله ليُهدي جدّه رحلة إلى كأس العالم
كرة القدم
19:14
فان بيرسي… مغربي؟
اخترنا لك
الجيش يفرق تجمعات الدراجات على طريق المطار (فيديو)
17:24
تجمعات لمناصري "حزب الله" في وسط بيروت (فيديو)
17:16
الجيش الأميركي: طائراتنا نفذت غارات على إيران ردًا على هجوم طاول سفينة تجارية في مضيق هرمز واستهدفت مواقع لتخزين الصواريخ ومسيّرات إيرانية ومواقع رادار ساحلية
16:46
بالفيديو.. مناصرو حزب الله يقطعون طريق سليم سلام
16:42
النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل: تؤكد إسرائيل أن عملياتها العسكرية في لبنان جاءت رداً على تهديدات الجماعات المسلحة ولا سيما حزب الله وتعلن أنها لا تملك أي أطماع إقليمية في لبنان
16:33
النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل: يعتبر الطرفان أن استعادة الأمن في جنوب لبنان عبر انتشار الجيش اللبناني وعودة المدنيين وضمان أمن البلدات الإسرائيلية الشمالية تشكل أساساً للاستقرار والسل
16:32
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
15:39
الخارجية الأميركية: حزب الله أخطر وكلاء إيران جر لبنان مراراً إلى حروب مدمّرة خلافاً لإرادة حكومته وشعبه
2026-06-25
الرئيس عون لـ أبناء الطائفة الشيعية: هذا أقوى سلاح!
2026-06-20
تنسيق بين بعبدا وعين التينة.. وشرطان لـ بري!
13:41
السفير الاسرائيلي في أميركا: الوجهة النهائية هي السلام بين لبنان واسرائيل
2026-05-28
بعد استهدافه بغارة بقاعاً.. الجيش يُشيّع شهيده
15:30
الجديد تكشف تفاصيل البند المتعلق بانتشار الجيش اللبناني و الانسحاب الإسرائيلي
بالفيديو
بالفيديو
13:26
توقيع اطار عمل مشترك بين لبنان واسرائيل
13:05
مقدمة النشرة المسائية 26-06-2026
13:01
النشرة الجوية 26-06-2026
12:42
إختتام الجولة الخامسة من المفاوضات بين لبنان واسرائيل.. وتوقيع؟
07:21
يوم إضافي للمفاوضات في واشنطن.. وتصعيد اسرائيلي جنوباً
2026-06-25
مقدمة النشرة المسائية 25-06-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
07:00
نائب "قواتي" لـ نائب "أمل": لا يحق لكم!
محليات
07:00
نائب "قواتي" لـ نائب "أمل": لا يحق لكم!
عربي و دولي
11:33
تلة "علي الطاهر" تحت السيطرة الكاملة لقواتنا.. اسرائيل تزعم وتنشر!
عربي و دولي
11:33
تلة "علي الطاهر" تحت السيطرة الكاملة لقواتنا.. اسرائيل تزعم وتنشر!
محليات
06:00
توغل إسرائيلي جديد.. وتحذير لأهالي بلدة جنوبية
محليات
06:00
توغل إسرائيلي جديد.. وتحذير لأهالي بلدة جنوبية
محليات
01:36
للمرة الأولى منذ إعلان وقف النار.. غارتان من الطيران الحربي
محليات
01:36
للمرة الأولى منذ إعلان وقف النار.. غارتان من الطيران الحربي
عربي و دولي
12:03
"انتهاك لوقف النار".. ماذا قال ترامب؟
عربي و دولي
12:03
"انتهاك لوقف النار".. ماذا قال ترامب؟
محليات
06:25
مناشير في المنصوري: لا تقتربوا! (صورة)
محليات
06:25
مناشير في المنصوري: لا تقتربوا! (صورة)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026