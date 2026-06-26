سلام: الإطار يهدف إلى إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن "الإطار" الذي تم التوصل إليه مع برعاية أميركية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الكامل من الأراضي ، واستعادة سيادة الدولة عليها، ووعودة أبنائها اليها".

وأوضح في منشور على منصة "أكس" أن "ما يتوجب على في هذا الإطار يقتصر على بسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة على كامل الأراضي، مشيرًا إلى أن ذلك يستند إلى ما نص عليه اتفاق الطائف، وأكده قرار مجلس الأمن 1701، إضافة إلى "إعلان وقف العمليات العدائية" لعام 2024 الذي يحصر حمل السلاح بالقوى الشرعية، والبيان الوزاري للحكومة الذي شدد على أن الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم".



وتوجه الرئيس سلام "بالشكر إلى والدول والأصدقاء الذين ساهموا في التوصل إلى الاتفاق"، معربًا عن "تطلعه إلى بدء الانسحاب ، بما يتيح عودة الأهالي إلى ديارهم بأمان وكرامة، والانطلاق في ورشة إعادة الإعمار".