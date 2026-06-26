سلام: الإطار يهدف إلى إنهاء الاحتلال واستعادة السيادة

وأوضح في منشور على منصة "أكس" أن "ما يتوجب على لبنان
في هذا الإطار يقتصر على بسط سلطة الدولة عبر قواتها المسلحة على كامل الأراضي، مشيرًا إلى أن ذلك يستند إلى ما نص عليه اتفاق الطائف، وأكده قرار مجلس الأمن 1701، إضافة إلى "إعلان وقف العمليات العدائية" لعام 2024 الذي يحصر حمل السلاح بالقوى الشرعية، والبيان الوزاري للحكومة الذي شدد على أن الدولة وحدها صاحبة قرار الحرب والسلم".
وتوجه الرئيس سلام "بالشكر إلى الولايات المتحدة
والدول العربية
والأصدقاء الذين ساهموا في التوصل إلى الاتفاق"، معربًا عن "تطلعه إلى بدء الانسحاب الإسرائيلي
، بما يتيح عودة الأهالي إلى ديارهم بأمان وكرامة، والانطلاق في ورشة إعادة الإعمار".