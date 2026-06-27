معاريف: قريباً "خط ساخن" بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي؟

ذكرت صحيفة معاريف أنه ليس مستبعدًا الإعلان قريبًا عن إنشاء خط هاتف مباشر بين مقر هيئة الأركان الإسرائيلية أو القيادة الشمالية، وبين قيادة في الجنوب.



وبحسب الصحيفة، فإن محادثات جرت خلال الأشهر الماضية بين ضباط إسرائيليين ولبنانيين في ، ضمن المفاوضات الرسمية بين الجانبين، وأفضت إلى بلورة آلية تنسيق قد تتحول إلى خط ساخن عسكري.



وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال سارت التفاهمات كما هو مخطط، سيبدأ الجيش بإخلاء مناطق في وتسليمها للجيش اللبناني، بالتزامن مع إخلاء لمواقعه جنوب الليطاني وفق الخرائط التي قدمتها .



ولفتت معاريف إلى أن التجربة تبقى هشّة، إذ تشكك إسرائيل بإمكان اختباء عناصر من حزب بين النازحين العائدين، فيما يزيد الموقف تعقيدًا بعد مطالبة طهران، عبر الوسطاء في سويسرا، بآلية لمراقبة تنفيذ التفاهمات.