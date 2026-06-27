معاريف: قريباً "خط ساخن" بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي؟

وبحسب الصحيفة، فإن محادثات جرت خلال الأشهر الماضية بين ضباط إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن
، ضمن المفاوضات الرسمية بين الجانبين، وأفضت إلى بلورة آلية تنسيق قد تتحول إلى خط ساخن عسكري.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال سارت التفاهمات كما هو مخطط، سيبدأ الجيش الإسرائيلي
بإخلاء مناطق في جنوب لبنان
وتسليمها للجيش اللبناني، بالتزامن مع إخلاء حزب الله
لمواقعه جنوب الليطاني وفق الخرائط التي قدمتها إسرائيل
.
ولفتت معاريف إلى أن التجربة تبقى هشّة، إذ تشكك إسرائيل بإمكان اختباء عناصر من حزب الله
بين النازحين العائدين، فيما يزيد الموقف الإيراني
تعقيدًا بعد مطالبة طهران، عبر الوسطاء في سويسرا، بآلية لمراقبة تنفيذ التفاهمات.