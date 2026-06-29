​ الثنائي لن يسمح بانفلات الشارع.. وتوجيهات لمقاتلي "حزب الله" بشأن السلاح!

علم "الأفضل نيوز" ان قيادتي وحزب بذلتا المساعي المضنية لاحتواء التظاهرات ومنع تدحرجها في اتجاهات أوسع واخطر، علما ان بعض المحتجين كانوا يخططون للتوجه الى منازل عدد من نواب للضغط عليهم من أجل تصعيد المواجهة ضد الاتفاق وموقعيه، ولعل هذا التوتر المتأجج والقلق من إمكان تفاقمه هما اللذان دفعا الى التحذير من الوقوع في محظور الفتنة، بعدما استشعر بشبحها بين سطور الاتفاق وعلى .