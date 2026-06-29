​ الثنائي لن يسمح بانفلات الشارع.. وتوجيهات لمقاتلي "حزب الله" بشأن السلاح!

وبحسب "الافضل نيوز"، على الرغم من أن الثنائي
قرر السيطرة على انفعالاته وعدم السماح بانفلات الشارع، الا انه مصمم في الوقت نفسه على خوض مواجهة سياسية ضد الاتفاق لإسقاطه او تعطيل مفاعيله.
وتؤكد اوساط حزب الله
ان " الحزب حاسم في هذا المجال وانه لن يتجاوب مع أي محاولة لتنفيذ نموذج المناطق التجرببية في أماكن تواجده، كاشفة ان هناك اوامر واضحة لمقاتليه بالتصدي لكل محاولة ترمي الى نزع سلاحهم، من اي جهة أتت".
ولفتت الاوساط الى ان "الحزب يثق في حكمة قيادة الجيش
وحسها الوطني، وهو مقتنع بانه لا يمكن للمؤسسة العسكرية ان تنزلق الى نزاع مسلح معه مهما اشتدت الضغوط عليها".