الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

لماذا فرون وزوطر الغربية؟ (الشرق الأوسط)

2026-06-29 | 01:08
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لماذا فرون وزوطر الغربية؟ (الشرق الأوسط)
لماذا فرون وزوطر الغربية؟ (الشرق الأوسط)

أفادت صحيفة الشرق الأوسط، بأن "لبنان يستعد للدخول في مرحلة سياسية - أمنية غير تلك التي كانت قائمة قبل توقيعه مع إسرائيل على اتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية. وهو يتحضر الآن لنشر وحدات من الجيش في الساعات المقبلة في المنطقتين النموذجيتين في بلدتَي فرون (قضاء بنت جبيل) وزوطر الغربية (قضاء النبطية) اللتين تقعان خارج «الخط الأصفر» الذي يعد بمنزلة الحزام الأمني الذي تحتفظ به إسرائيل، ولن تنسحب منه إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله".

ويأتي انتشار الجيش بإشراف مراقبين من الجيش الأميركي، في حين تتصاعد وتيرة تبادل الرسائل النارية بين واشنطن وطهران على خلفية خلافهما في تفسيرهما لاتفاق «مذكرة التفاهم» الموقعة بينهما في جنيف برعاية باكستانية - قطرية.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصدر وزاري أن "نشر الجيش في هاتين البلدتين سيتم في الساعات المقبلة بإشراف قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر الذي يُنتظر وصوله ليلاً قادماً من تل أبيب، ومعه فريق من المراقبين المكلفين بتسهيل انتشار الجيش في البلدتين كما نص عليه اتفاق الإطار كنموذجين".

وسينسحب ذلك على سائر البلدات فور إخلائها تدريجياً من الجيش الإسرائيلي ترجمةً للتفاوض اللبناني - الإسرائيلي برعاية أميركية، باعتبار أن «اتفاق الإطار» بين البلدين هو بمنزلة جدول أعمال للتفاوض حول البنود التي يُفترض أن تؤدي حكماً إلى انسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية.

ومع أن فرون لا تخضع لسيطرة الجيش الإسرائيلي الذي يحاصرها بالنار، بخلاف زوطر الغربية التي تخضع لسيطرته، فإن اختيارهما كنموذجين لاختبار مدى استعداد الجيش اللبناني للانتشار فيهما، ومنعه وجود المجموعات المسلحة غير الشرعية، في إشارة لـ«حزب الله»، يعود إلى موقعهما الاستراتيجي، على حد قول المصدر الوزاري، انطلاقاً من أن فرون تقع عند المدخل المؤدي إلى البلدات الواقعة في قضاء بنت جبيل، وتقع بجوار بلدة قعقعية الجسر (قضاء النبطية)، وتشرف من إحدى تلالها على بلدتَي الطيبة والقنطرة (قضاء مرجعيون)، إضافة إلى وادي الحجير الذي يقع ضمن حدودها الجغرافية.

أما زوطر الغربية فتقع على الحافة الأمامية لشمال نهر الليطاني وتطل على جنوبه، وتحتل موقعاً استراتيجياً يربطها بوادي السلوقي، ومنه إلى بلدتَي القنطرة ودير سريان (قضاء مرجعيون).

وكشف المصدر أنه "كان يُفترض أن يشمل انتشار الجيش بلدات زوطر الشرقية وأرنون ويحمر الشقيف إلى جانب زوطر الغربية. وقال إنه طرأ تعديل على الخطة الخاصة بانتشار الجيش بسبب إصرار إسرائيل على عدم الانسحاب منها واحتفاظها بها لتحصين احتلالها لقلعة الشقيف. وسأل عما إذا كانت تصر على ربط انسحابها من هذه البلدات بإخلاء «حزب الله» تلة علي الطاهر التي ما زالت تحاصرها من مشارف بلدة كفرتبنيت".
 
مقالات ذات صلة
لماذا فرون وزوطر الغربية؟ (الشرق الأوسط)

محليات

الشرق الأوسط

اسرائيل

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"حزب الله": نراقب ونرصد!
​ الثنائي لن يسمح بانفلات الشارع.. وتوجيهات لمقاتلي "حزب الله" بشأن السلاح!

اقرأ ايضا في محليات

الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب
03:33

الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً تنسيقياً ضمّ وزير الاتّصالات، ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو، والمديرَين العامَين في وزارة الاتّصالات، إلى جانب المديرين الهندسيين ومديري العمليات في الوزارة والشركات، خُصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتّصالات في جنوب لبنان وتسريع تنفيذها.


وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتّصالات الخطة التنفيذية التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع أوجيرو وألفا وتاتش، والهادفة إلى إعادة خدمات الاتّصالات في جميع المناطق الآمنة التي يمكن الوصول إليها خلال الأيام المقبلة، للقيام بأعمال الصيانة السريعة، وإعادة تزويد المواقع بالمحروقات، وإصلاح مصادر الطاقة وخطوط النقل، وتفعيل التجوال الوطني بين الشبكات، ونشر المحطات المتنقّلة (cell-on-wheels)، مع إعطاء الأولوية المطلقة لسلامة الفرق العاملة على الأرض.


03:33

الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب

ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اجتماعاً تنسيقياً ضمّ وزير الاتّصالات، ورؤساء مجالس الإدارة والمديرين التنفيذيين في شركتي ألفا وتاتش وهيئة أوجيرو، والمديرَين العامَين في وزارة الاتّصالات، إلى جانب المديرين الهندسيين ومديري العمليات في الوزارة والشركات، خُصص لاستعراض خطة استعادة خدمات الاتّصالات في جنوب لبنان وتسريع تنفيذها.


وخلال الاجتماع، عرض وزير الاتّصالات الخطة التنفيذية التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع أوجيرو وألفا وتاتش، والهادفة إلى إعادة خدمات الاتّصالات في جميع المناطق الآمنة التي يمكن الوصول إليها خلال الأيام المقبلة، للقيام بأعمال الصيانة السريعة، وإعادة تزويد المواقع بالمحروقات، وإصلاح مصادر الطاقة وخطوط النقل، وتفعيل التجوال الوطني بين الشبكات، ونشر المحطات المتنقّلة (cell-on-wheels)، مع إعطاء الأولوية المطلقة لسلامة الفرق العاملة على الأرض.


الحرارة ترتفع مجدداً.. إليكم أحوال الطقس!
03:23

الحرارة ترتفع مجدداً.. إليكم أحوال الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

03:23

الحرارة ترتفع مجدداً.. إليكم أحوال الطقس!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر، يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة في الفترة المسائية.

يحدث الآن

اخترنا لك
الحكومة تُطلق خطة استعادة خدمات الاتصالات في الجنوب
03:33
الحرارة ترتفع مجدداً.. إليكم أحوال الطقس!
03:23
🚨 مسيّرة تُحلّق في أجواء بيروت ومحيطها
03:07
محاولة فرار من قصر عدل زحلة.. وقوى الأمن تحبطها!
02:58
إلى سالكي هذه الطرقات في بيروت.. انتبهوا!
02:58
صاعقة تضرب برج ايفل! (فيديو)
02:14
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026