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محليات

مجلس الوزراء يعلّق الرسوم الجمركية على بعض السلع

2026-06-29 | 05:15
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مجلس الوزراء يعلّق الرسوم الجمركية على بعض السلع
مجلس الوزراء يعلّق الرسوم الجمركية على بعض السلع

عقد مجلس الوزراء، صباح اليوم، جلسة استثنائية برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام.

وعقب الجلسة، أعلن وزير الإعلام، بول مرقص، أن مجلس الوزراء قرر تعليق العمل بالرسوم الجمركية المفروضة على بعض السلع، لإعادة درسها.

وقال مرقص: "عقد مجلس الوزراء اليوم جلسة طارئة ببند وحيد يتعلق بالجدول الملحق بالمرسوم الذي فرض رسوماً على بعض السلع".

وأوضح أن مجلس الوزراء أكد ضرورة تطبيق القانون رقم 38 تاريخ 5-1-2026، الذي يشكل خطوة إصلاحية لإرساء مفاهيم الحوكمة التنظيمية والمالية السليمة في إدارة قطاع النفايات، ويستند إلى مبدأ "الملوِّث يدفع". وفي ضوء الحاجة إلى تغطية كلفة معالجة النفايات من قبل الدولة، لا السلطات المحلية، جرى تعديل الجدول المتعلق بالرسم الجمركي على المنتجات المستوردة، وصدر على إثره المرسوم رقم 3214 بتاريخ 15-6-2026.

وأضاف أنه، ونظراً إلى الظروف المعيشية والأوضاع الاقتصادية الراهنة والتداعيات الناجمة عن الحرب، قرر مجلس الوزراء، بعد المداولة، تعليق العمل بالمرسوم رقم 3214 تاريخ 15-6-2026، إلى حين إعادة درس جدول النسب الجمركية المرفق به.
 

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