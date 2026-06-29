بالفيديو - احتجاجات وقطع طريق في الميناء

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A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
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أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، في بيان: "لأن أمراض القلب والسرطان تضع المضمونين أمام تحدٍّ صحيّ وماليّ يفوقان طاقتهم في أغلب الأحيان، تعمل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تطوير تغطيتها بما يواكب كلفة العلاج الفعليّة وحساسية هذه الحالات.