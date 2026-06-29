بالفيديو - احتجاجات وقطع طريق في الميناء



شهدت في احتجاجات نفذها عدد من الأهالي، حيث عمدوا إلى إحراق الإطارات وقطع الطريق جزئيًا، اعتراضًا على قرار جرف عدد من المنازل المخالفة في حارة الجديدة. وأفاد مراسل الجديد بسقوط أربعة جرحى، بينهم عسكري

