الجديد تواكب جولة وزير الصحة على مسشفيات صور

عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اليوم اجتماعاً مع المستوردين وأصحاب السوبرماركت والتجار لمتابعة الانخفاض المنتظر في أسعار السوق في ظلّ انخفاض أسعار النفط عالمياً.



وأكد البساط بعد الاجتماع، "أن ارتفاع الأسعار الذي شهدناه في آذار ونيسان الماضيين، بسبب زيادة كلفة الإنتاج والنقل والتأمين وسط الأوضاع الإقليمية، يجب أن يقابله اليوم انخفاض مماثل إثر تراجع الكلفة عالمياً".



وشدّد على أن "تراجع الأسعار عالمياً، وخصوصاً أسعار المحروقات، يجب أن ينعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية، بشكل سريع وواضح، وهو ما اجتمعنا لبحثه اليوم، ووزارة الاقتصاد تعمل على تكثيف جولاتها الرقابية لحماية المستهلك الذي يمرّ بظروف صعبة للغاية".