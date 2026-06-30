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محليات

السفير السعودي و وزير الصناعة يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

2026-06-30 | 10:45
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السفير السعودي و وزير الصناعة يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
السفير السعودي و وزير الصناعة يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري، في مكتبه، في الوزارة، وبحثا في سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين لبنان والمملكة على الصعيدين الاقتصادي والصناعي، لا سيما في ضوء القرار السعودي الأخير بالسماح بدخول المنتجات اللبنانية الصناعية والزراعية إلى المملكة.

وأكد عيسى الخوري أن "هذا القرار يشكل محطة مفصلية للصناعة اللبنانية، لما يحمله من دعم مباشر للاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام تعزيز الصادرات اللبنانية إلى دول الخليج".

وطمأن السفير السعودي إلى أن "جودة الصناعات اللبنانية ممتازة، والصناعيين اللبنانيين تواقون للعودة بناء على الثقة المتجددة بهم في المملكة".

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