خطوة لإحياء الأوتوستراد العربي.. تمويل لاستكمال نفق الأزهر الشريف

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الوطنية ذات الأولوية، بعدما أفاد مجلس الإنماء والإعمار أن الأعمال التحضيرية والفنية والإدارية الخاصة بالمشروع بلغت مرحلة متقدمة، وأن تأمين الاعتماد المطلوب من شأنه أن يتيح استكمال تنفيذ الأشغال، بعد سنوات من التوقف نتيجة الظروف المالية والاقتصادية التي شهدها لبنان
.
وأشارت إلى أن نفق الأزهر الشريف يُعد من العناصر المحورية في مشروع الأوتوستراد العربي
، نظراً إلى دوره في استكمال مسار الأوتوستراد، وتعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة شبكة النقل، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع بين العاصمة بيروت
ومنطقة البقاع وصولاً إلى الحدود اللبنانية
– السورية
، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والتجارية.
وأكدت الوزارة أن المشروع يندرج ضمن أولوياتها الهادفة إلى إعادة إطلاق المشاريع الاستراتيجية المتوقفة واستكمال البنى التحتية الحيوية، بما يساهم في دعم التنمية وتحسين الخدمات العامة، ويجسد التزامها بحسن إدارة الموارد والاعتمادات المتاحة وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية.