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محليات

خطوة لإحياء الأوتوستراد العربي.. تمويل لاستكمال نفق الأزهر الشريف

2026-06-30 | 11:58
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خطوة لإحياء الأوتوستراد العربي.. تمويل لاستكمال نفق الأزهر الشريف
خطوة لإحياء الأوتوستراد العربي.. تمويل لاستكمال نفق الأزهر الشريف

رفعت وزارة الأشغال العامة والنقل إلى مجلس الوزراء مشروع مرسوم يقضي بالموافقة على تحويل اعتماد بقيمة 7.7 ملايين دولار أميركي من موازنة الوزارة إلى مجلس الإنماء والإعمار، بهدف استكمال تنفيذ أشغال نفق الأزهر الشريف، أحد المكونات الأساسية لمشروع الأوتوستراد العربي lott B قسم تعنايل - المصنع .

يشار الى ان المراجعات التي قام بها مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي ورئيس بلدية مجدل عنجر جاد حمزة وفعاليات المنطقة مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اثمرت ايجابا وكان هذا التمويل والقرار باستكمال الاعمال بتجاوب وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني ومجلس الانماء والاعمار ورئيسه المهندس محمد علي قباني .

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار متابعة تنفيذ المشاريع الوطنية ذات الأولوية، بعدما أفاد مجلس الإنماء والإعمار أن الأعمال التحضيرية والفنية والإدارية الخاصة بالمشروع بلغت مرحلة متقدمة، وأن تأمين الاعتماد المطلوب من شأنه أن يتيح استكمال تنفيذ الأشغال، بعد سنوات من التوقف نتيجة الظروف المالية والاقتصادية التي شهدها لبنان.

وأشارت إلى أن نفق الأزهر الشريف يُعد من العناصر المحورية في مشروع الأوتوستراد العربي، نظراً إلى دوره في استكمال مسار الأوتوستراد، وتعزيز السلامة المرورية، ورفع كفاءة شبكة النقل، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع بين العاصمة بيروت ومنطقة البقاع وصولاً إلى الحدود اللبنانيةالسورية، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والتجارية.

وأكدت الوزارة أن المشروع يندرج ضمن أولوياتها الهادفة إلى إعادة إطلاق المشاريع الاستراتيجية المتوقفة واستكمال البنى التحتية الحيوية، بما يساهم في دعم التنمية وتحسين الخدمات العامة، ويجسد التزامها بحسن إدارة الموارد والاعتمادات المتاحة وتوجيهها نحو المشاريع ذات الأولوية الوطنية.
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