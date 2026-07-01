الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

لبنان أمام خيارين!

2026-07-01 | 00:24
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
لبنان أمام خيارين!
لبنان أمام خيارين!


جاء في صحيفة النهار:

يقف لبنان أمام خيارين: خيار الانتهاء من الاحتلال الإسرائيلي وخيار تكريس هذا الاحتلال عبر ربط مصير لبنان بالمفاوضات الإيرانيّة – الأميركية التي يبدو واضحاً أن لا أفق سياسياً لها.

لا أفق لهذه المفاوضات ما دامت "ايران " متمسّكة بتفسير خاص بها لمذكّرة التفاهم التي وقعها الرئيس دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وأضافت الصحيفة: لا وسيلة للانتهاء من الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، وهو احتلال مرشّح لأن يستمر طويلاً في غياب قوة شيعية تقف في وجه "حزب الله" وتقول له إن ربط لبنان بالملفّ الإيراني هو الطريق الأقصر لإدامة الاحتلال. هل هذا ما يريده نبيه برّي ومعظم أبناء الطائفة الشيعيّة؟
مقالات ذات صلة
لبنان أمام خيارين!

محليات

حزب الله

اسرائيل

الجنوب

السلاح

اتفاق الاطار

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله وأمل وضعا عدّة المواجهة.. هل تُحرَّك ورقة الشارع؟
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان إلا بعد وضع معايير يلتزم فيها الجيش اللبناني بالتحرك ضد "حزب الله" فورًا

اقرأ ايضا في محليات

بعد حادثة دبّين.. الجيش يوقف المتورط
Play
03:04

بعد حادثة دبّين.. الجيش يوقف المتورط

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

03:04

بعد حادثة دبّين.. الجيش يوقف المتورط

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

​بشأن الأجانب المخالفين في لبنان.. بيان للأمن العام
03:01

​بشأن الأجانب المخالفين في لبنان.. بيان للأمن العام

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

03:01

​بشأن الأجانب المخالفين في لبنان.. بيان للأمن العام

صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

لقاء في بعبدا.. عون يستعرض مع كنعان المسار التفاوضي
02:53

لقاء في بعبدا.. عون يستعرض مع كنعان المسار التفاوضي

أكد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن الأخير أطلعه على مجريات المسار التفاوضي في واشنطن وأهدافه وخلفياته.

02:53

لقاء في بعبدا.. عون يستعرض مع كنعان المسار التفاوضي

أكد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان عقب لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أن الأخير أطلعه على مجريات المسار التفاوضي في واشنطن وأهدافه وخلفياته.

يحدث الآن

اخترنا لك
بعد حادثة دبّين.. الجيش يوقف المتورط
03:04
​بشأن الأجانب المخالفين في لبنان.. بيان للأمن العام
03:01
لقاء في بعبدا.. عون يستعرض مع كنعان المسار التفاوضي
02:53
بالفيديو.. تهور مميت على أوتوستراد الضبية
02:48
مراسل الجديد: الجيش الإسرائيلي أطلق النار باتجاه سيارة قرب نبع إبل السقي في مرجعيون من دون وقوع إصابات
02:36
دعم كويتي للبنان.. نتائج زيارة الحجار إلى الكويت على طاولة عون
02:29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026