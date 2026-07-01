يقف لبنان
أمام خيارين: خيار الانتهاء من الاحتلال الإسرائيلي
وخيار تكريس هذا الاحتلال عبر ربط مصير لبنان بالمفاوضات الإيرانيّة – الأميركية التي يبدو واضحاً أن لا أفق سياسياً لها.
لا أفق لهذه المفاوضات ما دامت "ايران
" متمسّكة بتفسير خاص بها لمذكّرة التفاهم التي وقعها الرئيس دونالد ترامب
والرئيس الإيراني
مسعود بزشكيان.
وأضافت الصحيفة: لا وسيلة للانتهاء من الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، وهو احتلال مرشّح لأن يستمر طويلاً في غياب قوة شيعية تقف في وجه "حزب الله
" وتقول له إن ربط لبنان بالملفّ الإيراني هو الطريق الأقصر لإدامة الاحتلال. هل هذا ما يريده نبيه برّي
ومعظم أبناء الطائفة الشيعيّة؟