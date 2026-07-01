لبنان أمام خيارين!



جاء في صحيفة النهار:

يقف أمام خيارين: خيار الانتهاء من وخيار تكريس هذا الاحتلال عبر ربط مصير لبنان بالمفاوضات الإيرانيّة – الأميركية التي يبدو واضحاً أن لا أفق سياسياً لها.



لا أفق لهذه المفاوضات ما دامت " " متمسّكة بتفسير خاص بها لمذكّرة التفاهم التي وقعها الرئيس والرئيس مسعود بزشكيان.



وأضافت الصحيفة: لا وسيلة للانتهاء من الاحتلال الإسرائيلي للجنوب، وهو احتلال مرشّح لأن يستمر طويلاً في غياب قوة شيعية تقف في وجه " " وتقول له إن ربط لبنان بالملفّ الإيراني هو الطريق الأقصر لإدامة الاحتلال. هل هذا ما يريده ومعظم أبناء الطائفة الشيعيّة؟