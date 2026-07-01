لقاء في بعبدا.. عون يستعرض مع كنعان المسار التفاوضي

وقال كنعان إن اقتناعه وحرصه على أهداف رئيس الجمهورية ازدادا بعد اللقاء، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف تتمثل في تحرير الأراضي بالكامل وفق الحدود الدولية، وعودة ، ثم إعادة الإعمار.

وشدد على ضرورة التنبه إلى خطورة لغة التخوين والتحريض، معتبرًا أن الوطنية تشكل الأساس، وأن المساس بها لا يؤدي إلا إلى تكريس الانقسام والاحتلال وإلغاء .

وأضاف أن حصرية السلاح بيد الدولة هي شأن لبناني وضرورة لحماية ، لا سيما بعد الحرب، مؤكدًا أن هذا المطلب مطروح منذ اتفاق وليس أمرًا جديدًا.