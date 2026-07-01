الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

الشيخ علي الخطيب: لن ننجر الى الفتنة

2026-07-01 | 03:01
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الشيخ علي الخطيب: لن ننجر الى الفتنة
الشيخ علي الخطيب: لن ننجر الى الفتنة

طالب نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب "شركاء الوطن" بموقف وطني، وقال: "نريد من اللبنانيين ان يعدلوا عن موقفهم من اتفاق ولد ميتا"، لكنه أكد رفض الفتنة بكل اشكالها، مضيفاً : "لن ننجر الى الفتنة التي يريدونها لتخفيف عزيمة لبنان والشعب اللبناني".

كلام الخطيب جاء خلال تشييع عميد عشائر بعلبك الهرمل عباس اسد الله شمص الى مثواه الاخير في بلدة بوداي غربي بعلبك، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلا بالنائب غازي زعيتر، امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ممثلا بنائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله السيد فيصل شكر، النائب ايهاب حمادة، قيادات من حركة امل وحزب الله، وضباط في قوى الامن الداخلي ورؤساء بلديات مخاتير وجهاء عشائر وفعاليات. 

وقال الخطيب: "موقفنا لن يكون الا موقفا حكيما الى جانب كل اللبنانيين، والان مطلوب من كل اللبنانيين في هذا الظرف الصعب والمرحلة الدقيقة والمصيرية  الا ان نقف الموقف الذي تتطلبه هذه المرحلة"، واضاف إن "الشيعة دفعوا ثمنا كبيرا في المنازل والارزاق والنزوح الى شتى انحاء لبنان ورصيدكم هو شهامتكم وهذا لا يجعلكم تستفزون من بعض المواقف التي يريد العدو ان يجرونا من خلالها الى الفتنة". وأشاد الخطيب بدور الراحل الذي عمل على وأد الفتنة، وكان رائدا للحكمة والاصلاح.
مقالات ذات صلة
الشيخ علي الخطيب: لن ننجر الى الفتنة

محليات

لبنان

المجلس الإسلامي الشيعي

علي الخطيب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بعد حادثة دبّين.. الجيش يوقف المتورط
لقاء في بعبدا.. عون يستعرض مع كنعان المسار التفاوضي

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

اخترنا لك
الحدث - الحلقة الكاملة - 01-07-2026
06:37
مصادر الجديد: زيارة قريبة للواء عباس ابراهيم إلى الرياض خلال أيام
06:28
رئاسة الجمهورية: رئيس وزراء اليونان أكد استعداد اليونان لمساعدة لبنان ودعم الجيش اللبناني
06:16
تحرك جديد في بعلبك.. ماذا يجري؟
06:13
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليونان وعرض معه التطورات الراهنة لبنانياً وإقليمياً لاسيما إنهاء الحرب في لبنان
06:02
غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء: انخفض عدد مراكز الإيواء في العاصمة بيروت من 135 إلى 89 مركزاً وانخفض عدد الأشخاص المقيمين في مراكز الإيواء في العاصمة بيروت من 51,552 إلى 19,149 شخصاً
05:57
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026