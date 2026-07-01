الشيخ علي الخطيب: لن ننجر الى الفتنة

كلام الخطيب جاء خلال تشييع عميد عشائر بعلبك الهرمل عباس اسد الله
شمص الى مثواه الاخير في بلدة بوداي غربي بعلبك، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري
ممثلا بالنائب غازي زعيتر، امين عام حزب الله
الشيخ نعيم قاسم
ممثلا بنائب مسؤول منطقة البقاع
في حزب الله السيد فيصل
شكر، النائب ايهاب حمادة، قيادات من حركة امل وحزب الله، وضباط في قوى الامن الداخلي ورؤساء بلديات مخاتير وجهاء عشائر وفعاليات.
وقال الخطيب: "موقفنا لن يكون الا موقفا حكيما الى جانب كل اللبنانيين، والان مطلوب من كل اللبنانيين في هذا الظرف الصعب والمرحلة الدقيقة والمصيرية الا ان نقف الموقف الذي تتطلبه هذه المرحلة"، واضاف إن "الشيعة دفعوا ثمنا كبيرا في المنازل والارزاق والنزوح الى شتى انحاء لبنان
ورصيدكم هو شهامتكم وهذا لا يجعلكم تستفزون من بعض المواقف التي يريد العدو
ان يجرونا من خلالها الى الفتنة". وأشاد الخطيب بدور الراحل الذي عمل على وأد الفتنة، وكان رائدا للحكمة والاصلاح.