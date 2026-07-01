الشيخ علي الخطيب: لن ننجر الى الفتنة

طالب المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب "شركاء الوطن" بموقف ، وقال: "نريد من اللبنانيين ان يعدلوا عن موقفهم من اتفاق ولد ميتا"، لكنه أكد رفض الفتنة بكل اشكالها، مضيفاً : "لن ننجر الى الفتنة التي يريدونها لتخفيف عزيمة والشعب اللبناني".

كلام الخطيب جاء خلال تشييع عميد عشائر بعلبك الهرمل عباس اسد شمص الى مثواه الاخير في بلدة بوداي غربي بعلبك، بحضور ممثلا بالنائب غازي زعيتر، امين عام الشيخ نعيم ممثلا بنائب مسؤول منطقة في حزب الله السيد شكر، النائب ايهاب حمادة، قيادات من حركة امل وحزب الله، وضباط في قوى الامن الداخلي ورؤساء بلديات مخاتير وجهاء عشائر وفعاليات.



وقال الخطيب: "موقفنا لن يكون الا موقفا حكيما الى جانب كل اللبنانيين، والان مطلوب من كل اللبنانيين في هذا الظرف الصعب والمرحلة الدقيقة والمصيرية الا ان نقف الموقف الذي تتطلبه هذه المرحلة"، واضاف إن "الشيعة دفعوا ثمنا كبيرا في المنازل والارزاق والنزوح الى شتى انحاء ورصيدكم هو شهامتكم وهذا لا يجعلكم تستفزون من بعض المواقف التي يريد ان يجرونا من خلالها الى الفتنة". وأشاد الخطيب بدور الراحل الذي عمل على وأد الفتنة، وكان رائدا للحكمة والاصلاح.