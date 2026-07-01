الحجار في يوم الدفاع المدني: يحملون رسالة الإنسانية في قلب الخطر

قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في يوم الدفاع المدني اللبناني: "في أصعب اللحظات، تجدونهم دائما… في قلب الخطر، وفي الخطوط الأمامية، يحملون رسالة الإنسانية والإنقاذ والأمل. تحية تقدير لكل عناصر ومتطوعي الدفاع المدني اللبناني الذين يواصلون أداء واجبهم بشجاعة وتفانٍ، وتحية وفاء لأرواح شهداء المديرية الذين ارتقوا وهم ينقذون أهلهم، لا سيّما خلال الحرب الأخيرة، فخلّدوا بتضحياتهم أسمى معاني العطاء. في يوم الدفاع المدني اللبناني، كل عام وأنتم عنوان التضحية والالتزام في خدمة الإنسان.