غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء: إزالة جميع الخيم على واجهة بيروت البحرية والخيم العشوائية في العاصمة ونقل العدد القليل المتبقي من النازحين إلى مراكز الإيواء

الحدث - الحلقة الكاملة - 01-07-2026
06:37
مصادر الجديد: زيارة قريبة للواء عباس ابراهيم إلى الرياض خلال أيام
06:28
رئاسة الجمهورية: رئيس وزراء اليونان أكد استعداد اليونان لمساعدة لبنان ودعم الجيش اللبناني
06:16
تحرك جديد في بعلبك.. ماذا يجري؟
06:13
رئاسة الجمهورية: الرئيس عون تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء اليونان وعرض معه التطورات الراهنة لبنانياً وإقليمياً لاسيما إنهاء الحرب في لبنان
06:02
غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء: انخفض عدد مراكز الإيواء في العاصمة بيروت من 135 إلى 89 مركزاً وانخفض عدد الأشخاص المقيمين في مراكز الإيواء في العاصمة بيروت من 51,552 إلى 19,149 شخصاً
05:57