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محليات

الواجهة البحرية لبيروت خالية من خيم النزوح.. بيان لغرفة العمليات المشتركة (صورة)

2026-07-01 | 07:04
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الواجهة البحرية لبيروت خالية من خيم النزوح.. بيان لغرفة العمليات المشتركة (صورة)
الواجهة البحرية لبيروت خالية من خيم النزوح.. بيان لغرفة العمليات المشتركة (صورة)

أعلنت غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء في بيان انه "بعد تثبيت وقف إطلاق النار، واستمرار عودة أعداد من النازحين إلى منازلهم، أُنجزت اليوم إزالة جميع الخيم المقامة على واجهة بيروت البحرية، إلى جانب إزالة الخيم العشوائية في العاصمة، وتأمين انتقال العدد القليل المتبقي من النازحين إلى مراكز الإيواء المعتمدة".


وقالت ان"هذا الإجراء يأتي في إطار استكمال خطة الدولة لإزالة التجمعات غير المعتمدة التي أُنشئت خلال فترة النزوح، بالتوازي مع توفير بدائل إيواء للعائلات التي لا تزال غير قادرة على العودة إلى مناطقها."


وقد سجّلت غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء تقدماً ملحوظاً في ملف الإيواء منذ تثبيت وقف إطلاق النار، وفق الآتي:


انخفض عدد مراكز الإيواء في العاصمة بيروت من 135 إلى 89 مركزاً.
انخفض عدد العائلات المقيمة في مراكز الإيواء المعتمدة في العاصمة بيروت من 12,888 إلى 4,814 عائلة.
انخفض عدد الأشخاص المقيمين في مراكز الإيواء في العاصمة بيروت من 51,552 إلى 19,149 شخصاً.
أُقفل 46 مركز إيواء في العاصمة بيروت بعد عودة قاطنيه إلى مناطقهم.

كما أُزيلت جميع الخيم التي كانت قد أُقيمت على واجهة بيروت البحرية، والبالغ عددها نحو 200 خيمة، ونُقلت 16 عائلة كانت لا تزال تقيم فيها إلى مراكز الإيواء المعتمدة.

ويبلغ عدد النازحين المقيمين حالياً في المدينة الرياضية في بيروت نحو 500 نازح".

واكدت غرفة العمليات المركزية في رئاسة مجلس الوزراء أن "العمل مستمر، بالتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية، على مواكبة عودة النازحين إلى مدنهم وقراهم، تنفيذاً لخطة الدولة للعودة والتعافي التي وجّه بها رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والتي تشمل مسح الأضرار، ورفع الردميات، وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية، بما يؤمّن مقومات العودة الآمنة والكريمة والمستدامة، ويمكّن الأهالي من الاستقرار مجدداً في مناطقهم.

كما ستواصل الدولة توفير مراكز الإيواء والرعاية الأساسية للعائلات التي لا تزال غير قادرة على العودة في المرحلة الراهنة، إلى حين توافر الظروف الملائمة لذلك، بما يحفظ كرامتها ويؤمّن احتياجاتها الأساسية. كما تدرس خيارات أخرى للإيواء الكريم في المرحلة المقبلة، إلى أن تتمكن هذه العائلات من العودة المستدامة إلى قراها ومناطقها".




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وفي بيان صادر عنه، أعرب رجي عن تقدير لبنان لما تبذله الدول الصديقة والشقيقة من جهود ومبادرات، وشدّد بوضوح لا لبس فيه على أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد الجهود كافة، محلية وإقليمية ودولية، خلف مسار واحد تقوده الدولة اللبنانية وحدها. ودعا جميع الشركاء الدوليين إلى تركيز دعمهم على هذا المسار بوصفه الإطار الشرعي الوحيد المؤهَّل للإفضاء إلى تسوية حقيقية ودائمة، محذراً من أن أي مسارات موازية أو أطر بديلة تسعى إلى شمول الملف اللبناني بعيداً عن الدولة اللبنانية لن تُنتج سوى التشتت وإضعاف الموقف التفاوضي اللبناني في لحظة بالغة الحساسية.

09:29

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أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي "أن المسار التفاوضي الذي أطلقته الدولة اللبنانية هو السبيل الوحيد والحصري لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، والتوصل إلى اتفاق دائم يُكرّس الاستقرار ويصون حقوق لبنان وسيادته ومصالحه الوطنية".

وفي بيان صادر عنه، أعرب رجي عن تقدير لبنان لما تبذله الدول الصديقة والشقيقة من جهود ومبادرات، وشدّد بوضوح لا لبس فيه على أن المرحلة الراهنة تستوجب توحيد الجهود كافة، محلية وإقليمية ودولية، خلف مسار واحد تقوده الدولة اللبنانية وحدها. ودعا جميع الشركاء الدوليين إلى تركيز دعمهم على هذا المسار بوصفه الإطار الشرعي الوحيد المؤهَّل للإفضاء إلى تسوية حقيقية ودائمة، محذراً من أن أي مسارات موازية أو أطر بديلة تسعى إلى شمول الملف اللبناني بعيداً عن الدولة اللبنانية لن تُنتج سوى التشتت وإضعاف الموقف التفاوضي اللبناني في لحظة بالغة الحساسية.

بعد إزالة خيم البيال... الحجار يبحث أولويات بيروت
09:18

بعد إزالة خيم البيال... الحجار يبحث أولويات بيروت

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب وائل أبو فاعور، وجرى البحث في الأوضاع العامة على الساحة الداخلية.


كما التقى الوزير السابق زياد بارود.


واستقبل الوزير الحجار أيضا محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان وعددا من أعضاء المجلس البلدي، الذين أطلعوه على انتهاء عملية إزالة الخيم من منطقة البيال عند واجهة بيروت البحرية.


وخلال اللقاء، تم عرض واقع العمل البلدي في العاصمة والأولويات المطروحة، لا سيما تدابير السير والإجراءات الأمنية المتخذة في بيروت لقمع مخالفات الدراجات النارية وتعزيز السلامة المرورية.

09:18

بعد إزالة خيم البيال... الحجار يبحث أولويات بيروت

استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب وائل أبو فاعور، وجرى البحث في الأوضاع العامة على الساحة الداخلية.


كما التقى الوزير السابق زياد بارود.


واستقبل الوزير الحجار أيضا محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس المجلس البلدي ابراهيم زيدان وعددا من أعضاء المجلس البلدي، الذين أطلعوه على انتهاء عملية إزالة الخيم من منطقة البيال عند واجهة بيروت البحرية.


وخلال اللقاء، تم عرض واقع العمل البلدي في العاصمة والأولويات المطروحة، لا سيما تدابير السير والإجراءات الأمنية المتخذة في بيروت لقمع مخالفات الدراجات النارية وتعزيز السلامة المرورية.

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