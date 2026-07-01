عن إقالة هيكل.. ماذا قال عون؟

وخلال استقباله وفودًا من نقابتي محامي بيروت
والشمال والهيئات الاقتصادية، قال عون إن لبنان
دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه، مشيرًا إلى أن الذهاب إلى خيار المفاوضات اتُّخذ لأنه الأفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب.
وشدد عون على أن صيغة الإطار تحفظ حقوق لبنان قضائيًا وميدانيًا وليست استسلامًا أو تنازلًا عن الحقوق.
وأضاف أنه يحق للجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين فترة وأخرى.
ونوّه بموقف الرئيس نبيه بري
لدرء الفتنة، لافتًا إلى أن جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان.
وأخيرًا أكد عون أن لا صحة لما يشاع عن الرغبة في إقالة قائد الجيش
وقادة الأجهزة الأمنية
، ودورهم أساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة.