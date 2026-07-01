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محليات

جريمة غامضة... وقوى الأمن تكشف خيوطها خلال ساعات

2026-07-01 | 13:19
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جريمة غامضة... وقوى الأمن تكشف خيوطها خلال ساعات
جريمة غامضة... وقوى الأمن تكشف خيوطها خلال ساعات

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: "بتاريخ 26-6-2026 حصل إشكال في محلّة الجناح – شارع صباح سالم الصباح داخل قطعة أرض بور، على خلفية جمع الخردة في المحلّة، بين أشخاص مجهولين نقل على أثره أحدهم إلى المستشفى بحيث ما لبث أن فارق الحياة.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة التي قامت بها فصيلة الرملة البيضا في وحدة شرطة بيروت، تمكّنت من تحديد هوية القاتل وتوقيفه في محلّة الجناح بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة، ويدعى ي. ش. (مواليد 1986، سوري)

وبالتحقيق معه، صرّح بأنّ المتوفّى يُدعى ع. ع. (مواليد 2002، لبناني) تهجّم عليه داخل الأرض المذكورة، وضربه بسكّين أدّت إلى إصابته بجرح في ساقه وكتفه اليسرى، عندها أقدم على ضربه بسكّين. وبعد ذلك غادر المدعو ع. ع. المكان، ولم يعد يعرف ما حدث له.

أودع الموقوف القطعة المعنيّة لاجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختصّ".

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بالأرقام... آخر حصيلة للنازحين ومراكز الإيواء
14:30

بالأرقام... آخر حصيلة للنازحين ومراكز الإيواء

اصدرت" وحدة إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا التقرير الاسبوعي للوضع الراهن اعلنت فيه:"العدد الإجمالي لمراكز الإيواء المستمرّة في العمل: 420 (220 مركز إيواء تم إغلاقه منذ تثبيت وقف إطلاق النار)


_العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 46,341 (134,534 نازح حتى 10 حزيران 2026)


_العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 12,043.


-الأعمال العدائيّة: 25,783


-الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي حتى مساء أمس):


الشهداء: 4,297


الجرحى: 12,196".

14:30

بالأرقام... آخر حصيلة للنازحين ومراكز الإيواء

اصدرت" وحدة إدارة مخاطر الكوارث" في السرايا التقرير الاسبوعي للوضع الراهن اعلنت فيه:"العدد الإجمالي لمراكز الإيواء المستمرّة في العمل: 420 (220 مركز إيواء تم إغلاقه منذ تثبيت وقف إطلاق النار)


_العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء: 46,341 (134,534 نازح حتى 10 حزيران 2026)


_العدد الإجمالي للعائلات النازحة في مراكز الإيواء: 12,043.


-الأعمال العدائيّة: 25,783


-الخسائر البشريّة / الإصابات (التعداد التراكمي حتى مساء أمس):


الشهداء: 4,297


الجرحى: 12,196".

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