مسار جديد بين دمشق وبري.. وقنوات مع الحزب؟ (المدن)

كتبت جريدة "المدن":



ثمة مسار جديد يفتح بين ورئيس ، الذي يعرف معاني الجغرافيا السياسية وأهميتها الاستراتيجية، وهو الذي لم ينخرط في أي قتال ضد ثورة الشعب السوري، وبقي متمايزاً عن في هذا الموقف.

بري نفسه يعلم حجم المتغيرات الدولية والإقليمية، وما تفرضه من نتائج ووقائع تحتاج إلى مقاربات ، وإحدى مقارباته لا تتعارض مع تحسين وتطوير العلاقات مع ، كما لا تتعارض مع مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ولكن بشرط أن يكون ذلك مبنياً على الانسحاب بداية ووقف كل الاعتداءات بأشكالها المختلفة، والدخول في مسار توافقي داخلي حول استراتيجية أمن أو استراتيجية دفاعية تحصر السلاح بيد الدولة بناء على خطوات متدرجة تبدأ بسحب السلاح في جنوب الليطاني، واحتوائه وتجميده في شمال الليطاني ليكون خاضعاً لسلطة .

أمام هذه المقاربة، يبرز طرح في المبادرة يرتكز على مبدأ البحث الدائم في عن حل سياسي هدفه دعم الدولة في تعزيز مؤسساتها، انطلاقاً من التفاهمات بين مكوناتها المختلفة، ولا تمانع دمشق في فتح أبواب أو قنوات التواصل المباشر أو غير المباشر مع ، إن كان ذلك يصب في مصلحة البلدين، ويبعث برسائل طمأنة إلى الداخل اللبناني أو الداخل السوري، بشكل لا يشعر حزب أو الطائفة الشيعية بأي تهديد من سوريا الجديدة، ولا يشكل الحزب أي تهديد لسوريا ولا يحاول التدخل بها.