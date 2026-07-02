للمرة الأولى.. لبنان وسوريا يشاركان في مؤتمر دفاعي إقليمي بقيادة أميركية

وشارك في الاجتماع قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر، إلى جانب كبار المسؤولين العسكريين من البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، وسلطنة عُمان، وقطر، والسعودية، وسوريا، والإمارات المتحدة، واليمن.

وبحث المشاركون التطورات الأمنية في المنطقة وفرص تعزيز التعاون الدفاعي، مؤكدين التزامهم المشترك بضمان حرية الملاحة والتجارة عبر مضيق هرمز.

وقال كوبر: "نواصل الوقوف جنبًا إلى جنب مع شركائنا في المنطقة، وقد أكدت المناقشات التزامنا المشترك بالأمن والاستقرار الإقليميين."

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن وشركاءها الإقليميين يشغّلون أكبر وأكثر منظومة دفاع جوي وصاروخي تطورًا ونشاطًا في ، مشيرة إلى أنه تم في الثاني الماضي إنشاء خلية تنسيق للدفاع الجوي في الشرق الأوسط، تُعنى بتبادل المعلومات والإنذارات المتعلقة بالتهديدات والاستجابة للحالات الطارئة.

ولفتت إلى أن هذا الحوار الأمني شكّل المرة الأولى التي يشارك فيها قادة عسكريون من وسوريا في مؤتمر دفاعي إقليمي تقوده الولايات المتحدة.