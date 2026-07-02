جعجع: اتفاق الإطار أسقط رواية حزب الله

عاجل
وزير العمل محمد حيدر: نؤكد رفضنا لاتفاق الإطار ولن نطالب بإدراجه من خارج جدول الاعمال لأننا لم نتسلم اي ورقة اتفاق
وزير العمل محمد حيدر: نؤكد رفضنا لاتفاق الإطار ولن نطالب بإدراجه من خارج جدول الاعمال لأننا لم نتسلم اي ورقة اتفاق
وزير الصحة قبيل جلسة مجلس الوزراء: اتفاق الإطار مرفوض شكلاً ومضموناً
وزير الصحة قبيل جلسة مجلس الوزراء: اتفاق الإطار مرفوض شكلاً ومضموناً
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: نستقبل سوريا الجديدة ونتمنى فتح صفحة جديدة بين البلدين
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: نستقبل سوريا الجديدة ونتمنى فتح صفحة جديدة بين البلدين
الشيباني من بيت الكتائب: لم نتطرق إلى أي مبادرة تتعلق بسلاح حزب الله وسوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك ونقدّر الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية
الشيباني من بيت الكتائب: لم نتطرق إلى أي مبادرة تتعلق بسلاح حزب الله وسوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك ونقدّر الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية
aljadeed-breaking-news
الأخبار
نشرة الأخبار آخر الأخبار اشعارات أبرز الأخبار أخبار اليوم الأكثر قراءة المواضيع الشائعة بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات برامج اجتماعية برامج سياسية برامج ترفيهية كوميديا منوعات نشرات اخبارية وثائقيات برامج زمان ٤ آب بودكاست عالجديد تغطيات خاصة
Al jadeed live
البث المباشر
Al jadeed
البحث
AlJadeedTv
بيروت
28 o
AlJadeedTv
البقاع
31 o
AlJadeedTv
الجنوب
28 o
AlJadeedTv
الشمال
29 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
26 o
AlJadeedTv
كسروان
27 o
AlJadeedTv
متن
27 o
Al jadeed
الاشعارات
Al jadeed
تسجيل الدخول
AlJadeed
AlJadeed
البحث
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

محليات

جعجع: اتفاق الإطار أسقط رواية حزب الله

2026-07-02 | 03:49
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
جعجع: اتفاق الإطار أسقط رواية حزب الله
جعجع: اتفاق الإطار أسقط رواية حزب الله

اعتبر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل يشكل "تحولًا استراتيجيًا" يفتح الباب أمام استعادة الدولة الفعلية وإنهاء حالة النزاع التي استنزفت لبنان لعقود، مؤكدًا أنه يكرّس معادلة تقوم على الانسحاب الإسرائيلي الكامل مقابل إنهاء الواقع العسكري الذي يفرضه "حزب الله".

وفي مقابلة مع صحيفة Corriere della Sera الإيطالية، قال جعجع إن الاتفاق يدفع بصورة جدية نحو إقفال الحدود الجنوبية التي تحولت، على مدى عقود، إلى ساحة صراع، معتبرًا أن لبنان ينتقل اليوم من "دولة شكلية إلى دولة فعلية".

وأضاف أن الاتفاق "يفتح مسارًا جديًا وذا صدقية نحو إنهاء السلاح غير الشرعي"، مشيرًا إلى أن الرواية التي روّج لها "حزب الله" بشأن إمكان انسحاب إسرائيل من دون التخلي عن سلاحه "سقطت بالكامل" بعد التوصل إلى الاتفاق.

ورأى جعجع أن وجود القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان هو "نتيجة مباشرة للحرب التي بادر إليها حزب الله"، معتبرًا أن الحزب أصبح "العقبة الأساسية أمام استكمال الانسحاب الإسرائيلي"، كما يتحمل مسؤولية استمرار تهجير أبناء الجنوب وإطالة أمد الأزمة.

وفي الشأن الداخلي، أكد أن معظم الشروط السياسية اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة باتت متوافرة، في ظل وجود رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة وأكثرية وزارية ونيابية يؤيدون هذا الخيار، إلى جانب أكثرية شعبية ترغب بإنهاء مرحلة الحروب والفوضى.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من إصدار القرارات إلى تنفيذها، معتبرًا أن نجاح الحكومة يبقى مرتبطًا بترجمة قراراتها على الأرض وفرض احتكار الدولة للسلاح على كامل الأراضي اللبنانية.

كما أكد جعجع أن الولايات المتحدة، بصفتها راعية لاتفاق الإطار، هي الجهة القادرة على ضمان تنفيذه، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعهدت بالانسحاب الكامل بعد إنهاء الواقع العسكري غير الشرعي، وبأنها لا تملك أطماعًا في الأراضي اللبنانية.

وختم بالتأكيد أن الجيش اللبناني يحظى بشرعية وإجماع وطنيين، وأن التحدي الأساسي أمام بسط سلطة الدولة ليس عسكريًا بقدر ما هو سياسي، معتبرًا أن توافر القرار السياسي الواضح كفيل بتمكين الجيش من فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

مقالات ذات صلة
جعجع: اتفاق الإطار أسقط رواية حزب الله

محليات

لبنان

حزب الله

جعجع

إسرائيل

نتنياهو

جعجع

ترامب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بالفيديو - وصول الشيباني إلى عين التينة
مراسل الجديد: وصول وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

اقرأ ايضا في محليات

زيارة الشيباني تبدّد المخاوف.. عون: لا نية سورية للتدخل في لبنان
08:11

زيارة الشيباني تبدّد المخاوف.. عون: لا نية سورية للتدخل في لبنان

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمام وفد الرابطة المارونية، أن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل في لبنان، مشددًا على أن الزيارة تؤكد عدم صحة ما أشيع، لا سيما أن الهدف منها هو إقامة علاقات سليمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

08:11

زيارة الشيباني تبدّد المخاوف.. عون: لا نية سورية للتدخل في لبنان

أكد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمام وفد الرابطة المارونية، أن الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى لبنان تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع بالتدخل في لبنان، مشددًا على أن الزيارة تؤكد عدم صحة ما أشيع، لا سيما أن الهدف منها هو إقامة علاقات سليمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

يحدث الآن

اخترنا لك
زيارة الشيباني تبدّد المخاوف.. عون: لا نية سورية للتدخل في لبنان
08:11
وزير العمل محمد حيدر: نؤكد رفضنا لاتفاق الإطار ولن نطالب بإدراجه من خارج جدول الاعمال لأننا لم نتسلم اي ورقة اتفاق
08:10
وزير الصحة قبيل جلسة مجلس الوزراء: اتفاق الإطار مرفوض شكلاً ومضموناً
08:09
رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل: نستقبل سوريا الجديدة ونتمنى فتح صفحة جديدة بين البلدين
08:03
الشيباني من بيت الكتائب: لم نتطرق إلى أي مبادرة تتعلق بسلاح حزب الله وسوريا الجديدة تنظر إلى لبنان كشريك ونقدّر الجهود التي تقوم بها الدولة اللبنانية
08:01
الرئيس عون: الزيارة التي يقوم بها وزير الخارجية السوري الى لبنان اليوم تزيل مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري احمد الشرع بالتدخل بلبنان
07:40
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026