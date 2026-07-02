الرئيس عون: أهداف مفاوضات واشنطن تبدأ بتثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي

وشدد الرئيس عون
على "ضرورة دعم الجيش اللبناني
ليتمكن من تنفيذ المهام المطلوبة في المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم الاقتصاد اللبناني لاستكمال مسيرة النهوض التي تعطلت بفعل الحروب المتتالية في المنطقة".
لافتًا الى أن "الدولة اللبنانية
ملتزمة بحصرية السلاح وبأن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة، ولن يشاركها أحد في هذا القرار".
من جهته، نقل المبعوث الأممي تحيات الأمين العام
للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى الرئيس عون، مؤكداً "دعم الأمم المتحدة
للخطوات التي يتخذها لبنان
لحفظ سيادته واستقلاله وبسط سلطة الدولة على
كامل أراضيها، ولا سيما في الجنوب، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين".