الرئيس عون: أهداف مفاوضات واشنطن تبدأ بتثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أمام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بنزاع وتداعياته، جان ارنولت، أن "أهداف في مفاوضات واشنطن تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب من القرى والبلدات التي تحتلها، وانتشار حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى واستعادة جثامين اللبنانيين المحتجزة لدى ، بما يتيح عودة الأهالي إلى بلداتهم والانطلاق في مسيرة إعادة الإعمار".