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محليات

الرئيس عون: أهداف مفاوضات واشنطن تبدأ بتثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي

2026-07-02 | 10:47
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الرئيس عون: أهداف مفاوضات واشنطن تبدأ بتثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي
الرئيس عون: أهداف مفاوضات واشنطن تبدأ بتثبيت وقف النار والانسحاب الإسرائيلي

أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، أمام المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة المعني بنزاع الشرق الأوسط وتداعياته، جان ارنولت، أن "أهداف لبنان في مفاوضات واشنطن تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية من القرى والبلدات التي تحتلها، وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية، وعودة الأسرى واستعادة جثامين اللبنانيين المحتجزة لدى إسرائيل، بما يتيح عودة الأهالي إلى بلداتهم والانطلاق في مسيرة إعادة الإعمار".

وشدد الرئيس عون على "ضرورة دعم الجيش اللبناني ليتمكن من تنفيذ المهام المطلوبة في المرحلة المقبلة، إلى جانب دعم الاقتصاد اللبناني لاستكمال مسيرة النهوض التي تعطلت بفعل الحروب المتتالية في المنطقة".

لافتًا الى أن "الدولة اللبنانية ملتزمة بحصرية السلاح وبأن قرار الحرب والسلم هو حصراً بيد الدولة، ولن يشاركها أحد في هذا القرار".

من جهته، نقل المبعوث الأممي تحيات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى الرئيس عون، مؤكداً "دعم الأمم المتحدة للخطوات التي يتخذها لبنان لحفظ سيادته واستقلاله وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ولا سيما في الجنوب، إضافة إلى دعم الجيش اللبناني والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين".
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