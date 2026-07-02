رسالة مباشرة من الشرع إلى لبنان... هذا ما يحمله الشيباني إلى بيروت (الجمهورية)

وبحسب المصدر، يحمل الشيباني رسالة مباشرة من الرئيس السوري أحمد الشرع
، تؤكّد احترام سيادة لبنان
ورفض أي تدخّل في شؤونه الداخلية، وأنّ العلاقة التي تسعى دمشق
إلى ترسيخها تقوم على التعاون بين دولتَين مستقلتَين.
أمّا في الملف الحدودي، فيشير المصدر إلى أنّ الجانبَين يدركان استمرار المشكلات الأمنية المرتبطة بعمليات التهريب والتجاوزات عبر الحدود، لذلك سيطرح الجانب السوري تصوُّراً عملياً يقوم على تعزيز التنسيق الأمني بين الجيشَين اللبناني والسوري، ووضع آلية مشتركة لمراقبة الحدود وضبطها، بما يحفظ سيادة الدولتَين ويحدّ من الفوضى الأمنية.