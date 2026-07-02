رسالة مباشرة من الشرع إلى لبنان... هذا ما يحمله الشيباني إلى بيروت (الجمهورية)

على صعيد زيارة أسعد الشيباني إلى ، يرى مصدر سياسي مطلع في حديث لـصحيفة "الجمهورية"، أنّ "زيارة الشيباني إلى بيروت لا يمكن قراءتها كزيارة ثنائية عادية، بل تأتي ضمن مسار متكامل لإعادة ترتيب العلاقات مع ، بالتوازي مع المبادرات التي قادتها دول خليجية، مع فارق أنّ تمثل جزءاً من هذا الحراك بصفتها دولة عربية معنية مباشرة باستقرار لبنان".