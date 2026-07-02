جعجع بعد لقائه الشيباني: نهنئ الشعب السوري على سوريا الجديدة والأهم اليوم الاحترام المتبادل بين البلدين

معلومات الجديد: الشرع اكد لسلام وقوف سوريا إلى جانب الحكومة اللبنانية ودعمها الكامل لها في إطار علاقة تقوم على الاحترام المتبادل للسيادة وتعزيز التعاون الأخوي والاستراتيجي بين البلدين