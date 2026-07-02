عن الدراجات النارية.. بيان لقوى الأمن!

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:

"بناءً لقرار وزير الدّاخلية والبلديّات الذي قضى بتعزيز إجراءات ضبط مخالفات الدّراجات الآليّة في ومكافحة التّجاوزات والمخالفات التي يرتكبها سائقوها والتي تشكّل خطرًا عليهم وعلى السّلامة العامّة، نفّذت سريّة في وحدة شرطة بيروت، حملة لضبط هذه المخالفات ضمن ، تخلّلها إقامة حواجز ظرفية وثابتة، وأسفرت عن حجز /880/ دراجة آلية، و/58/ سيارة مخالفة، وتنظيم /4528/ محضر مخالفة، وذلك خلال الفترة الممتدّة ما بين تاريخ 24-06-2026 و 01-07-2026





تؤكّد المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي استمرارها في ضبط المخالفات، وتدعو المواطنين إلى تسوية أوضاع آلياتهم القانونيّة، والتّقيّد بالقوانين والأنظمة المرعيّة الإجراء، حفاظًا على السّلامة العامّة".