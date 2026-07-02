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محليات

الشيباني من معراب: اللقاء مع جعجع كان شفافاً ونتطلع إلى تطوير العلاقة بين لبنان وسوريا

2026-07-02 | 11:09
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الشيباني من معراب: اللقاء مع جعجع كان شفافاً ونتطلع إلى تطوير العلاقة بين لبنان وسوريا
الشيباني من معراب: اللقاء مع جعجع كان شفافاً ونتطلع إلى تطوير العلاقة بين لبنان وسوريا
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الشيباني من معراب: اللقاء مع جعجع كان شفافاً ونتطلع إلى تطوير العلاقة بين لبنان وسوريا

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