الجيش اللبناني يرفض الخضوع للامتحان! (الجمهورية)

وتعتبر المصادر، انّ من بين المؤشرات التي تعكس عدم جدّية إسرائيل
وإصرارها على المناورة، هو اختيار مناطق تجريبية تخلو من وجود الاحتلال
، ثم الكلام لاحقاً عن تأجيل مبدأ الانسحاب من أي بقعة، بعدما كان يُفترض أن يحصل فور توقيع صيغة الإطار التي يبدو أنّ تل أبيب تحاول إخضاعها لتفسيراتها الخاصة المفصّلة على قياس مصالحها. تاريخ
وتشدّد المصادر، على أنّ الجيش ليس في وارد القبول بالدخول إلى مناطق تجريبية شمال الليطاني، لأنّه لا يريد الصدام مع أحد من المكونات اللبنانية
، سواء حزب الله
أو غيره، وذلك على قاعدة انّ حماية الاستقرار تشكّل الأولوية القصوى.
وتعتبر المصادر، انّ معالجة مسألة السلاح جذرياً ينبغي أن تكون بالدرجة الأولى سياسية، عوضاً عن رمي كرة النار في أحضان الجيش الذي ينفّذ مهمّاته باللحم الحي، فيما الذين يدعونه إلى الحزم والحسم، يكتفون بالتنظير من بُعد وإطلاق وعود نظرية بدعمه وتسليحه، لم يُطبّق منها شيء حتى الآن.
وتؤكّد المصادر، انّ السلم الأهلي هو خط احمر لدى المؤسسة العسكرية، ومن هذا المنطلق هي ترفض زجّها في مواجهات داخلية لا طائل منها، من دون أن يعني ذلك عدم تقيّدها بقرارات السلطة السياسية. وتلفت المصادر إلى انّ الجيش يملك هامش حركة واجتهاد، لتقدير طريقة تنفيذ ما يُطلب منه، لافتة إلى انّه يحاول تنفيذ القرارات المتخذة بالتي هي أحسن، مراعاةً لمقتضيات المصلحة الوطنية والاستقرار الداخلي، واستناداً إلى تحسّسه بروح المسؤولية.
وتؤكّد المصادر، انّ الجيش يرفض الخضوع إلى الامتحان والمراقبة في المناطق التي سينتشر فيها، ومسألة التحقق مما سيفعله ليست لائقة، مشدّدة على انّه يعرف واجباته جيداً ولا يحتاج إلى رقابة عليه.