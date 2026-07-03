رجي: اتفاق الإطار ليس نهائيًا.. وحزب الله في حالة نكران

وقال رجي إنه جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول التحديات التي يواجهها والفرص المتاحة أمامه في المرحلة المقبلة، موضحًا ذهبت إلى المفاوضات "لأنها لم تكن تملك ترف الخيارات، بل انطلقت من مسؤوليتها الوطنية لإنقاذ لبنان ووقف الحرب".

وأضاف أن " " لا يزال في نكران للوقائع ولحجم الكلفة التي تكبّدها لبنان واللبنانيون.

واعتبر أن حصر السلاح بيد الدولة "ليس مطلبًا خارجيًا فحسب، بل حاجة لبنانية ملحّة لإقامة دولة طبيعية، قوية وسيدة، قادرة على حماية جميع أبنائها وصون مصالحهم وفتح صفحة من الاستقرار والازدهار".