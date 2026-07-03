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محليات

رجي: اتفاق الإطار ليس نهائيًا.. وحزب الله في حالة نكران

2026-07-03 | 09:59
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رجي: اتفاق الإطار ليس نهائيًا.. وحزب الله في حالة نكران
رجي: اتفاق الإطار ليس نهائيًا.. وحزب الله في حالة نكران

أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، عقب لقائه سفراء الدول الفرنكوفونية في لبنان، أن اتفاق الإطار "ليس اتفاقًا نهائيًا، بل قاعدة للانطلاق نحو استكمال المفاوضات"، مشددًا على أن أهميته تكمن في تثبيت استقلالية القرار اللبناني وترسيخ مبدأ أن الدولة اللبنانية وحدها تفاوض باسم لبنان، معتبرًا أن هذا القرار السيادي "خط أحمر لا نقبل المساس به".

وقال رجي إنه جرى خلال اللقاء تبادل الآراء حول التحديات التي يواجهها لبنان والفرص المتاحة أمامه في المرحلة المقبلة، موضحًا أن الدولة اللبنانية ذهبت إلى المفاوضات "لأنها لم تكن تملك ترف الخيارات، بل انطلقت من مسؤوليتها الوطنية لإنقاذ لبنان ووقف الحرب".

وأضاف أن "حزب الله" لا يزال في حالة نكران للوقائع ولحجم الكلفة التي تكبّدها لبنان واللبنانيون.

واعتبر أن حصر السلاح بيد الدولة "ليس مطلبًا خارجيًا فحسب، بل حاجة لبنانية ملحّة لإقامة دولة طبيعية، قوية وسيدة، قادرة على حماية جميع أبنائها وصون مصالحهم وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والازدهار".

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