بعد استهداف سيارتها أمس.. المنطقة التربوية في النبطية تنعي المديرة

نعت المنطقة التربوية في محافظة مديرة مدرسة روضة سلمان شمعون الرسمية في النبطية الفوقا اسبيرنزا فخري غندور التي ارتقت في غارة لمسيرة معادية استهدفتها امس ووالدتها ومخدومتها وشخص رابع على طريق النبطية الفوقا، وجاء في النعي:

بقلوب مؤمنة بقضاء وقدره، وببالغ الحزن والأسى، تنعي المنطقة التربوية في محافظة قامة تربوية وركناً من أركان المسيرة التعليمية في محافظة النبطية:

السيدة اسبيرنزا فخري غندور، مديرة مدرسة روضة سلمان شمعون الرسمية، التي ارتقت شهيدة في غارة غادرة بعد مسيرة تربوية راقية حافلة بالعطاء والتضحية، تركت خلالها بصمات خالدة في وجدان الأجيال وفي ساحات التربية والتعليم.



لقد خسرت التربية ركناً تربوياً، وسيدة أفنت عمرها في غرس القيم الجميلة في نفوس تلاميذها.



لقد كانت الراحلة ذات بصمة مميّزة في نهضة المدرسة الرسمية، بحكمة واقتدار، وتحدّت الصعاب لتجعل من مدرستها نموذجاً يحتذى به في التميز الأكاديمي والتربوي، ساكبةً من روحها وشغفها في قلوب تلاميذها الصغار وزملاءها المعلمين على حد سواء.



إن المنطقة التربوية في محافظة النبطية، إذ تتقدم بأحر التعازي والمواساة من عائلة الفقيدة الغالية، ومن الأسرة التربوية جمعاء، إداريين ومعلمين وطلاباً، تسأل المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع الأبرار والصديقين والشهداء، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان.