"هناك فريق خاضع للتأثير الايراني عليه".. مواقف جديدة للرئيس عون

واعرب عن ألمه لاستشهاد أربعة اشخاص في الاعتداء السافر امس على سيارتهم في النبطية، ومن بينهم مديرة مدرسة "يوسف شمعون" الرسمية في النبطية الفوقا اسبيرنزا غندور، داعياً والدول الصديقة للضغط على لاحترام وقف اطلاق النار.واعتبر الرئيس عون انه يجب أن نبدأ بتلمس تنفيذ بعض بنود "صيغة الاطار" في الفترة القصيرة المقبلة.واكد انه لن يقبل تحت أي ظرف ان يفاوض احد عن ، لأن سيادة لبنان تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية. وقال: " للأسف هناك فريق في لبنان، خياراته تختلف عن خيارات غالبية اللبنانيين، وهو خاضع للتأثير عليه، ويعمل ليكون بديلاً عن الدولة، ويفاوض باسمها."