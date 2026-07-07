"هناك فريق خاضع للتأثير الايراني عليه".. مواقف جديدة للرئيس عون

واعرب الرئيس عون
عن ألمه لاستشهاد أربعة اشخاص في الاعتداء السافر امس على سيارتهم في النبطية، ومن بينهم مديرة مدرسة "يوسف شمعون" الرسمية في النبطية الفوقا اسبيرنزا غندور، داعياً الولايات المتحدة
والدول الصديقة للضغط على إسرائيل
لاحترام وقف اطلاق النار.
واعتبر الرئيس عون انه يجب أن نبدأ بتلمس تنفيذ بعض بنود "صيغة الاطار" في الفترة القصيرة المقبلة.
واكد انه لن يقبل تحت أي ظرف ان يفاوض احد عن لبنان
، لأن سيادة لبنان تفترض بالدرجة الأولى استقلالية قرار السلطة السياسية. وقال: " للأسف هناك اليوم
فريق في لبنان، خياراته تختلف عن خيارات غالبية اللبنانيين، وهو خاضع للتأثير الإيراني
عليه، ويعمل ليكون بديلاً عن الدولة، ويفاوض باسمها."