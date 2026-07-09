كواليس دعوة ترامب لعون.. ماذا عن اللقاء مع نتنياهو؟ (الشرق الأوسط)

وأبلغت السفيرة ندى حمادة معوض " " أن هذه الدعوة التي وجهها الرئيس للرئيس عون "تعكس الشراكة الراسخة بين والولايات المتحدة"، مضيفة أنها "تتيح فرصة لمناقشة قضايا ذات اهتمام ، تشمل العلاقات الثنائية، والأمن الإقليمي، واستمرار دعم لسيادة لبنان واستقراره ووحدة أراضيه ومؤسساته".وعلمت "الشرق الأوسط" أن إدارة ترامب بذلت جهوداً خلال فترة المفاوضات لجمع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. غير أن الرد اللبناني كان واضحاً لجهة ضرورة توفير الشروط الخاصة للقاء على مثل هذا المستوى، وأبرزها الانسحاب الإسرائيلي من كل الأراضي المحتلة وفق جدول زمني حاسم، ووقف الاعتداءات ضد المواطنين اللبنانيين.