الجيش يوقف سوريًا في برج حمود.. هذا ما ضُبط بحوزته

أوقفت في - السوري (م.خ.) لارتكابه عدّة جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار، التجول داخل الأراضي دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف المختص.