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محليات

الجيش يوقف سوريًا في برج حمود.. هذا ما ضُبط بحوزته

2026-07-09 | 09:33
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الجيش يوقف سوريًا في برج حمود.. هذا ما ضُبط بحوزته
الجيش يوقف سوريًا في برج حمود.. هذا ما ضُبط بحوزته

صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:

أوقفت مديرية المخابرات في منطقة برج حمود - المتن السوري (م.خ.) لارتكابه عدّة جرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار، التجول داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 
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لبنان

الجيش اللبناني

برج حمود

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