إعلان هام من وزارة العمل.. إليكم التفاصيل

اعلنت وزارة العمل في بيان "عودة استقبال معاملات المواطنين الكرام في مقرها الرئيسي في المشرفيةـ الشياح، اعتبار من 20/7/2026".