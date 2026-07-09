مجدل زون في بيان إسرائيلي جديد.. ما الذي أُعلن؟

زعم الجيش في بيان أن قوات 551 ووحدة يهلوم، بإشراف الفرقة 91، دمرت مسارين تحت في بلدة مجدل زون ، يبلغ طولهما نحو 200 متر وبعمق يقارب 20 مترًا، وذلك ضمن العمليات التي ينفذها داخل ما يسميه "المنطقة الأمنية".