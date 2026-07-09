كتلة الوفاء للمقاومة: الملحق الأمني للاتفاق المشؤوم يكشف بشكلٍ مخزي عن بنود جديدة خطيرة جعلت أكثر المتحفظين من قوى وشخصيات يخرجون عن صمتهم لينددوا من مغبة الاستمرار في الاملاءات الصهيونية