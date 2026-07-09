التحقيق بجرائم حرب في جنوب لبنان.. "العفو الدولية" تتحرك

دعت منظمة العفو الدولية الى التحقيق في 3 غارات جوية إسرائيلية على باعتبارها جرائم حرب، بعدما أودت بحياة 24 مدنيا بينهم 12 طفلًا وقضت على بأكملها.

وقالت المنظمة انها “أجرت تحقيقات في 3 هجمات إسرائيلية دمرت منازل مدنية في حي الثكنة بقضاء صور، وقرية إركي بقضاء ، وحي الراهبات في قضاء النبطية في 6 و12 و13 مارس / آذار الماضي. وأدت الى مقتل 12 طفلًا، تراوحت أعمارهم من 5 سنوات إلى 16 سنة، إضافة الى 6 من ضمنهم امرأة حامل و6 رجال، كما أصيب ما لا يقل عن 18 آخرين بجروح. واستنادًا إلى الأدلة التي جُمعت، فإنه في كل واحدة من هذه الجوية، انتهكت القانون الدولي الإنساني، بما يتضمّن التقاعس عن التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، أو شن هجمات ضد مدنيين، أو التقاعس عن اتخاذ التدابير الاحترازية للتقليل من الضرر الذي يلحق بالمدنيين. وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية كريستين بيكرلي إنه “في غضون أسبوع واحد فقط، قضى الجيش على أُسر بأكملها، بمن في ذلك 12 طفلًا، في ، مبديًا استهتارًا صارخًا بأرواح المدنيين، وفقاً للبيان ذاته"، وأضافت: "ثمة مخاوف متزايدة من أن الاتفاق الأخير بين لبنان وإسرائيل الذي تم التوصل إليه بوساطة يمكن أن يصبح حاجزا آخر أمام العدالة، فيحرم الضحايا من سلوك سبيل للمساءلة، يجب على السلطات أن تتحرك بشكل حاسم عبر منح الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية بشأن ما ارتُكب من جرائم على أراضيها وعبر دعم جهود العدالة الدولية ومباشرة تحقيقات محلية موثوقة ومستقلة بشأن الجرائم المشمولة في القانون الدولي".