مرقص: صيغة إتّفاق الإطار لم تنضج لغاية هذا التاريخ بسبب استمرار المفاوضات وسيُعرض على المؤسسات الدستورية وخصوصاً على مجلس الوزراء لكننا لم نبلغ بعد مرحلة الإتّفاق