لـ "ردّ الجميل".. سوريا تدعو فضل شاكر لزيارتها!

دعا وزير الثقافة السوري محمد ياسين الصالح الفنان اللبناني فضل شاكر إلى زيارة ، من أجل تكريمه و"ردّ الجميل إليه" لمناصرته ثورة الشعب السوري ضد النظام المخلوع.

وقال الصالح في منشور على منصة إكس أمس الخميس، هنّأ فيه الفنان بإخلاء سبيله: "الفنان الحر فضل شاكر كتب بنفسه سطور حريته منذ أن انحاز إلى ثورة الشعب السوري المباركة. رافق مفاصلها ومنعطفاتها، ودفع ثمن موقفه أثماناً باهظة. ولم يفقد الثقة بها حين تخلى عنها كثيرون".



وأردف: " وإذ يتنفّس فضل شاكر هواء الحرية بإخلاء سبيله، يهنئه أحرار الذين يحبونه ويقدرون موقفه الأصيل، ونقول له إن مسارح تنتظر قدومه ليصدح بصوته الحر، ويقف بين أهله وجمهوره".



وأعرب الصالح عن رغبة وزارة الثقافة في الجمهورية في دعوة الفنان إلى زيارة سوريا "لتكريمه ورد الجميل إليه كما يليق به وبالمثقفين الأوفياء أصحاب المواقف الخالدة".