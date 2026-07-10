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محليات

"معاً مجدداً... الزمالة تجمعنا" إعلاميات لبنانيات يجتمعن في العشاء السنوي الرابع

2026-07-10 | 11:07
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&quot;معاً مجدداً... الزمالة تجمعنا&quot; إعلاميات لبنانيات يجتمعن في العشاء السنوي الرابع
"معاً مجدداً... الزمالة تجمعنا" إعلاميات لبنانيات يجتمعن في العشاء السنوي الرابع

تحت شعار ”معاً مجدداً... الزمالة تجمعنا"، أقامت مجموعة من الإعلاميات اللبنانيات عشاءهن السنوي في كازينو لبنان للسنة الرابعة على التوالي، في جو من الفخر والفرح بعد سنة من التحديات ألمّت بالوطن بشكل عام وبالجسم الإعلامي بشكل خاص، وقد شاركت فيها مجموعة من الإعلاميات الرائدات في المجال من مختلف المؤسسات الإعلامية في لبنان.




الاستقبال في صالة المارتينغال بدأ بوصول رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان السيد شارل غسطين، الذي رحب بالإعلاميات في المرفق الجميل الذي يليق بهن وفق تعبيره.

أما الكلمة الترحيبية فقدمتها مسؤولة الإعلام في الكازينو رنا وهبي، مؤكدة على اعتزاز كازينو لبنان بلقاء نخبة من الإعلاميات العزيزات اللواتي يقدر الصرح العريق حضورهن بعد غياب طويل.

وهبي أشادت بدور الإعلاميات بصناعة الكلمة والخبر، مجددةً شكرها للإعلامية مرلين وهبة صاحبة فكرة اللقاء منذ ثلاثة سنوات وحرصها على إبقائه وتجدده سنوياً، متمنية للزميلات سهرة ممتعة.

ثم كانت كلمة للإعلامية مرلين وهبة باسم المجموعة بدأتها بشكر الله على تلاقي الزميلات بعد الحرب الدامية التي عصفت بالوطن، وشكرهن على تلبية الدعوة للسنة الرابعة على التوالي، كما جددت وهبة شكرها لراعي الاحتفال بشخص رئيس مجلس إدارته السيد شارل غسطين على دعمه للإعلاميات، متمنية للكازينو بعهده العديد والمزيد من التقدم والنجاح…

وقالت في كلمتها:
“إصراري على إقامة هذا العشاء السنوي للزميلات يشبه إصرارهن على الحياة، كما هو شبيه أيضاً بإصرار لبنان على الحياة بالرغم من كل التحديات”، وأضافت: “لا يهم أن تأجلت الاحتفالات وتأجل الفرح في لبنان، بل الأهم: مهما تأخر جايي”.

وبعد شكر العديد من الشركات التي قدمت الهدايا للزميلات، أوضحت وهبة أن لقاء تجمع الإعلاميات لا يهدف إلى تحدي الذكورية الإعلامية، “إنما هو فقط مجرد محطة للخصوصية الزهرية الضرورية” في بعض المناسبات، وأن أجمل ما في هذه المجموعة أنها بعيدة عن الطائفية، والهدف من إنشائها انطلق بنوايا صافية سعياً لجمع الزميلات من مختلف الوسائل الإعلامية تحت عنوان الزمالة الجامعة ولو اختلفت الانتماءات والقناعات، “على أمل أن تبقى النوايا الطيبة وحدها بوصلة أفعالنا كي تبقى مصدراً لراحتنا النفسية”، وفق تعبير وهبة التي اختصرت بالقول: “على قدر صفاء النوايا تأتي العطايا فتحلو لقاءاتنا ومشاريعنا المستقبلية”.

وعن الحرب المدمرة ختمت بالقول: “إن شاء الله بتنذكر وما بتنعاد، أما بالنسبة لعشائنا السنوي إن شاء الله دائماً بينذكر وبينعاد”.
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