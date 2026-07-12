"حزب الله" يرفض.. وتحذير من أفخاخ اسرائيل! (الديار)

واضافت المصادر ان "البحث سيتناول تشكيل فرق عمل من أجل تنفيذ بنود اتفاق الاطار، مع تشكيل لجنة ثلاثية مركزية اميركية لبنانية إسرائيلية برئاسة رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال كليرفيلد".واوضحت المصادر انه "اذا ما سارت الاتصالات والجهود في مسار ايجابي ينتظر ان تخرج مفاوضات روما بنتائج وخطوات محددة في شأن مناطق الانسحاب التجريبي، لكنها اشارت في الوقت نفسه الى صعوبات تتمثل اولا بالطروحات الاسرائيلية المتشددة والوضع الميداني المعقد في ظل الاسرائيلي وممارساته".وحذرت المصادر المطلعة للديار، من مخاطر وافخاخ المفهوم الاسرائيلي للانسحاب التجريبي واقتراح اسرائيل معظم القرى لهذا الانسحاب من خارج المناطق المحتلة ومنها شمالي الليطاني.وقالت ان "تمرير مثل هذا الطرح لن يمنع «إسرائيل» في وقت لاحق من تحديد مناطق اخرى شمالي الليطاني خارج الاحتلال بحجة انها تحت السيطرة العملاتية العسكرية".واضافت المصادر ان "الجانب اللبناني يتنبه إلى خطورة مثل هذا الطرح، وان قيادة ليست مستعدة للخضوع او تنفيذ الطروحات الاسرائيلية هذه، وانها متمسكة ايضا بعدم الدخول في صدام داخلي".وقال مصدر في الشيعي للديار ان "ما يطرح في موضوع ما يسمى الانسحاب التجريبي امر خطِر جدًا، مؤكدا ان يرفض اي تنسيق في هذا الشأن او اي شيء يتعلق بالمفاوضات المباشرة والاتفاق الاطاري".واضاف المصدر ان "موقف الحزب واضح وهو رفض الاتفاق الاطار الذي يعتبره اتفاق عار وغير دستوري، وانه غير معني في اي خطوة تنبثق من هذا الاتفاق، وهو يصر على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة في الجنوب دون شرط او قيد".