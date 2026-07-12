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محليات

"حزب الله" يرفض.. وتحذير من أفخاخ اسرائيل! (الديار)

2026-07-12 | 00:36
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&quot;حزب الله&quot; يرفض.. وتحذير من أفخاخ اسرائيل! (الديار)
"حزب الله" يرفض.. وتحذير من أفخاخ اسرائيل! (الديار)

علمت صحيفة الديار، من مصادر مطلعة ان "جولة مفاوضات روما ستبحث مجددا الوضع الميداني وتثبيت وقف إطلاق النار، لا سيما مع استمرار الاعتداءات الجوية والبرية الاسرائيلية اليومية على الجنوب".

واضافت المصادر ان "البحث سيتناول تشكيل فرق عمل من أجل تنفيذ بنود اتفاق الاطار، مع تشكيل لجنة ثلاثية مركزية اميركية لبنانية إسرائيلية برئاسة رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال الاميركي كليرفيلد".

واوضحت المصادر انه "اذا ما سارت الاتصالات والجهود في مسار ايجابي ينتظر ان تخرج مفاوضات روما بنتائج وخطوات محددة في شأن مناطق الانسحاب التجريبي، لكنها اشارت في الوقت نفسه الى صعوبات تتمثل اولا بالطروحات الاسرائيلية المتشددة والوضع الميداني المعقد في ظل الاحتلال الاسرائيلي وممارساته".

وحذرت المصادر المطلعة للديار، من مخاطر وافخاخ المفهوم الاسرائيلي للانسحاب التجريبي واقتراح اسرائيل معظم القرى لهذا الانسحاب من خارج المناطق المحتلة ومنها شمالي الليطاني.

وقالت ان "تمرير مثل هذا الطرح لن يمنع «إسرائيل» في وقت لاحق من تحديد مناطق اخرى شمالي الليطاني خارج الاحتلال بحجة انها تحت السيطرة العملاتية العسكرية".

واضافت المصادر ان "الجانب اللبناني يتنبه إلى خطورة مثل هذا الطرح، وان قيادة الجيش اللبناني ليست مستعدة للخضوع او تنفيذ الطروحات الاسرائيلية هذه، وانها متمسكة ايضا بعدم الدخول في صدام داخلي".

وقال مصدر في الثنائي الشيعي للديار ان "ما يطرح في موضوع ما يسمى الانسحاب التجريبي امر خطِر جدًا، مؤكدا ان حزب الله يرفض اي تنسيق في هذا الشأن او اي شيء يتعلق بالمفاوضات المباشرة والاتفاق الاطاري".

واضاف المصدر ان "موقف الحزب واضح وهو رفض الاتفاق الاطار الذي يعتبره اتفاق عار وغير دستوري، وانه غير معني في اي خطوة تنبثق من هذا الاتفاق، وهو يصر على الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة في الجنوب دون شرط او قيد".
 
 
 
 
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