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محليات

على خط الشويفات.. القوى الامنية توقف الفانات المخالفة التي تعمل على المازوت (فيديو)

2026-07-14 | 04:28
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على خط الشويفات.. القوى الامنية توقف الفانات المخالفة التي تعمل على المازوت (فيديو)

القوى الامنية توقف الفانات المخالفة التي تعمل على المازوت على خط الشويفات (فيديو)

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على خط الشويفات.. القوى الامنية توقف الفانات المخالفة التي تعمل على المازوت (فيديو)

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الأمير القطري استقبل الرئيس عون الذي قدّم التعازي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
مراسلة الجديد في روما: بدء توافد الوفدين اللبناني والإسرائيلي إلى مقر السفارة الأميركية

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​ ممثلاً بري.. وفد من "أمل" في قطر

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زار وفد من حركة أمل ضم النائب غازي زعيتر ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائبان قبلان قبلان وأشرف بيضون ، عضوي المكتب السياسي في الحركة حسن قبلان وعلي رحال، مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة علي حايك ومسؤول العلاقات الاسيوية في المكتب محمد عيسى السفارة القطرية في بيروت مقدماً التعازي للسفير القطري في لبنان الشيخ سعود آل ثاني بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

الرئيس عون في الدوحة معزيًّا بالأمير الوالد (صور)
07:34

الرئيس عون في الدوحة معزيًّا بالأمير الوالد (صور)

قدّم رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي في قصر لوسيل، بالأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكداً أن "اللبنانيين لن ينسوا الدعم الذي قدّمه الأمير الراحل للبنان وشعبه في مختلف المجالات"، واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون عزّت أرملة الراحل، الشيخة موزا بنت ناصر المسند في قصر الوجبة في الدوحة.

07:34

الرئيس عون في الدوحة معزيًّا بالأمير الوالد (صور)

قدّم رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التعازي في قصر لوسيل، بالأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، مؤكداً أن "اللبنانيين لن ينسوا الدعم الذي قدّمه الأمير الراحل للبنان وشعبه في مختلف المجالات"، واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون عزّت أرملة الراحل، الشيخة موزا بنت ناصر المسند في قصر الوجبة في الدوحة.

لجنة المال والموازنة تُقرّ قانون إصلاح المصارف
07:30

لجنة المال والموازنة تُقرّ قانون إصلاح المصارف

أقرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، اليوم، قانون إصلاح المصارف، في جلسة عُقدت برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

07:30

لجنة المال والموازنة تُقرّ قانون إصلاح المصارف

أقرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، اليوم، قانون إصلاح المصارف، في جلسة عُقدت برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وحضور وزير المال ياسين جابر، ووزير العدل عادل نصار، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

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