الأمير القطري استقبل الرئيس عون الذي قدّم التعازي بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

استقبل الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والوفد المرافق، الذي قدم التعازي في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

وذلك في قصر لوسيل، .



